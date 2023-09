Най-добрият хотел в света се намира в Италия

© По света има толкова завладяващи хотели, които впечатляват с дизайн и обслужване - от луксозни в големите градове, сгушени в короните на дърветата в Мексико, до спокойни дори в Токио. Но един хотел побеждава всички конкуренти и получава престижното отличие "Най-добър хотел в света".



Класацията "50-те най-добри хотела в света" е съставена от едни от най-добрите експерти в индустрията.



Обединеното кралство се представя отлично в нея. Четири хотела в Лондон попадат в списъка на 50-те най-добри хотела, както и Gleneagles в Шотландия, който бе класиран на първо място по гостоприемство. Европа е изключително успешна, като повече от половината от първите 50 места са заети от хотели на континента. 18 от 50-те най-добри хотела се намират в Азия, като Rosewood Hong Kong е на второ място.



Но зашеметяващият Passalacqua в Италия е коронован като най-добър от най-добрите за 2023 г.



Разположен на блестящия бряг на езерото Комо, този бутиков хотел изпъква с италианско величие, но благодарение на само 24-те си стаи за гости предлага спокойно убежище - целта е да се почувствате като в частен дом.



Хотелът се помещава във вила от XVIII век, разположена в красиви терасовидни градини край езерото. Стаите в хотела са разположени в три сгради: основната вила, Palazz (бивша конюшня) с осем стаи и Casa al Lago с четири стаи, която е разположена на самия бряг на езерото.



Майсторството и стилът, които характеризират този великолепен имот, категорично доказват, че той е достоен победител.



Това, което прави победата още по-впечатляваща, е, че този хотел е съвсем нов на сцената. В коментар за Forbes Тим Брук-Уеб, управляващ директор на класацията "50-те най-добри хотела в света", казва: "Огромни поздравления за Passalacqua за постижението да се класира на първо място само две години след откриването си".



Вкусното, но семпло меню на хотела се състои от изобилие от местни сезонни съставки, които се приготвят в очарователна открита кухня и се сервират на терасата. Има и програма от безплатни дейности, включително клас по приготвяне на джелато.



Живописното местоположение, безупречният стил и удобствата на хотела, които включват сауна, парна баня и фитнес център, няма да пощадят бюджета ви. Цената за нощувка в тази вила започва от 1215 евро.



Ето и 10-те най-добри хотела през 2023 г. според класация на 50-те най-добри хотела в света, според TravelNews:



Passalacqua, Moltrasio, Италия



Rosewood, Хонконг, Китай



Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, Банкок, Тайланд



The Upper House, Хонконг, Китай



Aman, Токио, Япония



La Mamounia, Маракеш, Мароко



Soneva Fushi, Малдиви



One&Only Mandarina, Пуерто Валярта, Мексико



Four Seasons Firenze, Флоренция, Италия



Mandarin Oriental, Банкок, Тайланд