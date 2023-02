Най-често срещаните богове и богини в казино ротативки

© Онлайн казино платформите са пълни с всякакъв вид слот игри. Разнообразието от тематики, анимации, брой барабани и джакпоти е огромно и всеки може да намери това, което търси. Кои обаче са най-често срещаните богове и богини в казино ротативките? Защо толкова много играчи харесват именно темата с боговете докато опитват късмета си в Бетано бг? На тези и много други любопитни въпроси ще опитаме да намерим отговори в следващите редове. Сипи си медовина и се приготви за една интересна разходка до Олимп, Пирамидите в Египет и много други древни, митологични места, до които ще те отведем с удоволствие.



Кои са най-често срещаните богове и богини в казино игрите?



Всеки запознат с вълнуващия свят на ротативките знае, че много често главните герои в игрите притежават божествени сили. В повечето случаи боговете, които се използват за главни действащи лица са заимствани от гръцката, египетската или скандинавската митология. Това не бива да изненадва никого, защото именно тежи божества правят забавлението от игрите още по-голямо и емоционално. Време е да разберем и кои точно са боговете, на които често могат да попаднат играчите в казино сайтовете.



Бог Ра



Съществуват десетки слот игри, които използват именно Амон Ра за главно действащо лице. Той е египетския бог на слънцето и огрява не един и два бонуса в съответните ротативки. В миналото се е смятало, че Ра е бил господар на небето, земята и подземния свят. Най-често този бог се изобразява с човешко тяло и глава на сокол, като се вярва, че именно той е бил създателят на всички форми на живот. А ето и част от популярните игри, в които може да срещнеш Ра и неговото царство:



- Scrolls of Ra



- Book of Ra Deluxe



- Might of Ra



- Wings of Ra



- Rise of Ra



Аполон



Той е част от гръцката и римската митологии. Древните гърци са вярвали, че Аполон е живял на Олимп, заедно с Хера, Зевс, Посейдон и много други богове. Точно както и Ра, Аполон също е бил постоянно зает с много отговорности. Той е бил бог на музиката, танците, истината и лечението. Аполон е син на Лето и Зевс, като винаги е изобразяван като най-красивия сред боговете и с най-атлетична фигура. А всеки желаещ да го опознае по-добре, може да го направи като опита играта Apolo Pays, където Аполон е нарисуван с лилава коса и сини очи.



Зевс



Гръмовержецът на гръцката митология е може би най-известният сред всички богове. Той е най-главния сред всички на Олимп и е баща на всички хора и богове. Неговите главни атрибути са двойна брадва и щит, а често е изобразяван и в компанията на орел, дърво и бик. Една от неговите способности е да предвижда бъдещето, но в слот игрите той ще има главната цел да радва играчите с големи печалби. Не рядко именно Зевс е скатер или уайлд символ. А ето и някои от ротативките, в които желаещите могат се порадват на компанията му:



- Gates of Olympus



- Zeus Unleashed



- Zeus God of Thunder



- Zeus



- Hercules: Son of Zeus



- Demi Gods 2



- Platinum Lighting



Тор



Той е богът на гръмотевиците и идва чак от Асгард. Известен е със своя огромен чук Мьолнир, който само той може да вдигне и използва по предназначение. Общо взето Тор е еквивалента на Зевс, но за скандинавската митология. В последните години този бог стана още по-популярен и във филмовата индустрия, а неговата роля се играе от Крис Хемсуърт. Но нека сега споделим и някои от ротативките, където Тор е главно действащо лице:



- 2 Gods Zeus vs Thor



- Thor`s Vengeance



- Thor Hammer Time



- Viking Gods: Thor and Loki



- Power of Thor Megaways



- Thor Infinity Reels



Изида



Тя е част от египетската митология и е богиня на семейството, а е символ на верността в брака, мъдростта и хармонията. Изида е известна и с това, че умее да възкресява мъртвите. Тя е жена и сестра на Озирис, а Хор е техен син. Най-често се изобразява като майка, която кърми сина си Хор. Не рядко може да се види и като жена с трон върху главата. Най-подробно Изида може да бъде опозната в следните ротативки:



- Power of Gods Egypt



- Mother of Horus



- Mysterious Egypt



- Isis



- Treasure of Isis



- Book of the Divine



- Mega Moolah Isis



Фрея



Тя е богинята на любовта и красотата в скандинавската митология. Смята се, че Фрея се асоциира и с войната, златото и способността да предсказва и влияе на бъдещето. Най-често може да я видиш облечена в наметало от пера, да управлява шейна, дърпана от две котки или пък в компанията на мечка. Ето и в кои игри Фрея може да ни донесе печалби:



- Masters of Valhalla



- Gatеs of Valhalla



- The Faces of Freya



- Tales of Asgard Freyas Wedding



Заключение



Боговете винаги са били част от нашата история. Независимо дали вярваме в тях или не, те могат да ни донесат печалби в много ротативки. Те ще ни намигат, ще ни пращат безплатни врътки под формата на светкавици, ще ни наблюдават иззад пирамиди и какво ли още не. От нас зависи дали ще решим да опитаме от техните божествени сили, с надеждата именно те да ни натрупат и приятни печалби в края на деня.