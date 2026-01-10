ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
На 80 днес стана един от най-големите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:43 / 10.01.2026Коментари (0)2203
©
Род Стюарт е британски рок певец. Той е един от най-продаваните музикални творци на всички времена, като е продал над 100 милиона копия по света.

В Обединеното кралство певецът има шест последователни албума номер едно, и сметката му от 62 хит сингъла включва 31, които достигат първата десетка, шест от които – първа позиция.

Той има общо 16 сингъла в топ 10 на Съединените щати, като четири от тях достигат номер едно в Хот 100 на сп. "Билборд“. През 2007 г. получава титлата Командор на Ордена на Британската империя в двореца Бъкингам за заслуги в музиката.

Бил е женен за Брит Екланд, актриса и манекенка, и за Рейчъл Хънтър – модел. Има 8 деца от 5 жени. От третия си брак, с модела Пени Ланкастър, има 2 деца – синовете Алистър, роден на 22 декември 2005 г., и Айдън, роден на 16 февруари 2011 г.

Родерик Дейвид Стюърт е роден на 10 януари 1945 година в северното предградие на Лондон Хайгейт като най-малкото от петте деца на Робърт Джоузеф Стюарт (1904 – 1990) и Елси Ребека Гилбарт (1905 – 1996).

Баща му е шотландец и първоначално е майстор строител в Единбург, а майка му е англичанка от северен Лондон. Двамата се женят през 1928 година и им се раждат двама синове и две дъщери, докато живеят в Шотландия, след което се преместват в Хайгейт. Род Стюарт е роден в дома им осем години след предишното им дете, в последните месеци на Втората световна война.


Още по темата: общо новини по темата: 2927
10.01.2026 Любимата певица на цяла България днес става на 63!
10.01.2026 Оплюха новия проект на Магърдич Халваджиян: Не става!
10.01.2026 Христо Калоферов: Жена ми го избра този костюм
10.01.2026 Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09.01.2026 Азис: Ще се омъжвам!
09.01.2026 Петър от "Ергенът: Любов в Рая" крие приятелката си
предишна страница [ 1/488 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Дъщерята на Жени Живкова за пръв път показа най-новия член на фам...
17:06 / 10.01.2026
Любимата певица на цяла България днес става на 63!
14:05 / 10.01.2026
В Пловдив се роди наследничката на Маргините Марая Месропян
10:25 / 10.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Оплюха новия проект на Магърдич Халваджиян: Не става!
14:00 / 10.01.2026
Азис: Ще се омъжвам!
21:54 / 09.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
08:26 / 08.01.2026
Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
22:33 / 08.01.2026
Родена е на днешния ден, но никой не знае през коя година
Родена е на днешния ден, но никой не знае през коя година
19:25 / 08.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
10:39 / 08.01.2026
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
12:30 / 09.01.2026
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Зима 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Нови протести в Иран
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: