|На 80 днес стана един от най-големите
В Обединеното кралство певецът има шест последователни албума номер едно, и сметката му от 62 хит сингъла включва 31, които достигат първата десетка, шест от които – първа позиция.
Той има общо 16 сингъла в топ 10 на Съединените щати, като четири от тях достигат номер едно в Хот 100 на сп. "Билборд“. През 2007 г. получава титлата Командор на Ордена на Британската империя в двореца Бъкингам за заслуги в музиката.
Бил е женен за Брит Екланд, актриса и манекенка, и за Рейчъл Хънтър – модел. Има 8 деца от 5 жени. От третия си брак, с модела Пени Ланкастър, има 2 деца – синовете Алистър, роден на 22 декември 2005 г., и Айдън, роден на 16 февруари 2011 г.
Родерик Дейвид Стюърт е роден на 10 януари 1945 година в северното предградие на Лондон Хайгейт като най-малкото от петте деца на Робърт Джоузеф Стюарт (1904 – 1990) и Елси Ребека Гилбарт (1905 – 1996).
Баща му е шотландец и първоначално е майстор строител в Единбург, а майка му е англичанка от северен Лондон. Двамата се женят през 1928 година и им се раждат двама синове и две дъщери, докато живеят в Шотландия, след което се преместват в Хайгейт. Род Стюарт е роден в дома им осем години след предишното им дете, в последните месеци на Втората световна война.
