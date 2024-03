На 62 тя е страхотно очарователна

© Ако търсите вдъхновение за безвременна красота, не търсете повече, а погледнете към Мег Райън! 62-годишната холивудска звезда постепенно излиза от пенсия и се завръща на големия екран, а с това идват и по-честите ѝ появи на червения килим. Макар да не беше номинирана или презентираща "Оскар", Райън беше сред главните действащи лица на афтърпартито на "Vanity Fair", където беше като ходещ мастърклас по стил и красота.



Актрисата се откъсна от светския живот, за да отдели време за семейството и да си почине от славата. Тя споделя пред списание "People" миналата година, че обича да поставя граница между личния и професионалния живот, припомня Bulgaria ON AIR.



62-годишната красавица направи крачка назад от Холивуд след режисьорския си дебют "Ithaca" през 2015 година. Завръщането ѝ бе миналата година с романтичния проект What Happens Later.



"Направих си огромна почивка, защото смятам, че има толкова много други аспекти от живота, които да изпиташ като човешко същество. Исках да развия и тях", казва Райън.



Един от тези аспекти е прекарването на повече време с децата – 31-годишния Джак Куейд и 20-годишната Дейзи Куейд, които актрисата споделя с бившия си Денис Куейд.