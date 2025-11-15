ЗАРЕЖДАНЕ...
|На 56! Дженифър Анистън със супер секси фотосесия
56-годишната звезда от "Приятели", Дженифър Анистън, която наскоро публично потвърди новата си връзка с уелнес гуруто и лайфкоуч Джим Къртис, изглежда невероятно в бански костюм, облечен под кожено палто.
Невероятната ѝ фотосесия, която е за броя на списание ELLE "Жените в Холивуд" за декември 2025/януари 2026 г., е придружена от интервю, в което тя обсъди новата си връзка, финансовото състояние на семейството си и ролята си на Рейчъл Грийн в "Приятели".
През 2023 г. актрисата разказа подробно как пилатес, бягане, бокс и скачане на въжета ѝ помагат да поддържа гъвкавата си фигура, но разкри, че силовите тренировки, които тя нарича "най-добрите досега", са любимият ѝ метод.
В интервюто Анистън засипа с похвали 50-годишния Къртис, като същевременно разкри многобройните му качества. "Хипнозата е едно от многото неща, които той прави. Той е доста необикновен и помага на много, много хора. Той е много специален, много нормален и много мил и иска да помогне на хората да се излекуват, да преминат през травмата и стагнацията си към повече яснота. Това е прекрасно нещо, на което да посветиш живота си."
Къртис е лайфкоуч и се описва като "трансформационен коуч и хипнотерапевт". Анистън го следи в социалните мрежи от близо две години. Холивудската звезда, която преди това беше омъжена за Брад Пит, на 61 години, от 2000 до 2005 г. и за Джъстин Теру, на 54 години, от 2011 до 2017 г., даде началото на слухове за романтична връзка с Джим, когато двамата бяха забелязани на почивка в Майорка, Испания, през юли. "Те правят всичко заедно, винаги са заедно и ако трябва да са далеч един от друг, говорят по телефона през цялото време", каза източник пред Daily Mail в края на август, пише dir.bg.
