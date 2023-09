На 1 ноември започва круизът, който "никога не свършва"

© Ако идеята да прекарате три години на круизен кораб ви навява асоциация за клаустрофобия и морска болест, спрете да четете тази статия. Компанията Life at Sea Cruises обаче вярва, че има достатъчно хора, въодушевени от идеята за тригодишно околосветско пътешествие без прекъсване, превръщайки го в "круиз, който никога не свършва“.



Концепцията се появява след запитвания от потенциални клиенти, които били вдъхновени от идеята за круиза, обяснява пред CNN Кендра Холмс, главен изпълнителен директор на Miray Cruises – която притежава и управлява Life at Sea.



Круизът не е фиксиран, така че ако има нови желаещи, те могат да се запишат от следваща дестинация. По този начин той ще продължи безкрайно, казва Холмс и добавя:



"Това е круизът, който никога не свършва“.



Първата година



През първата година на пътуването с кораба, който тръгва от Истанбул на 1 ноември, ще има седем потенциални начални спирки.



Дестинации като Великденския остров, Дубай и цяла Индия не са включени в първия маршрут по логистични причини, но се очаква да се появят през четвъртата година.



От самото начало обещахме да възстановим цялата сума на всеки, който не може да пътува в случай на здравословни проблеми, но имахме хора, които казаха: "Не искам възстановяване, искам да се излекувам и да се кача на борда“, така че решихме да им дадем възможност. Други искаха да продължат и след трите години, така че започнахме да разглеждаме варианти на маршрути, да видим какви места можем да добавим“, обясняват от компанията.



Тези, които не могат да отпътуват от Истанбул, могат да се присъединят от Барселона на 6 ноември, от Бахамите седмица по-късно или от Рио де Жанейро на 20 декември, точно навреме за Коледа на борда.



През първата половина на 2024 г. ще има и още три спирки в Централна и Северна Америка.



Корабът MV Lara може да превозва 1400 пътници, но Холмс обещава: "Никога няма да продаваме пълния капацитет. Опитваме се да поддържаме 85% от него.“



Понастоящем заетостта за качването на борда през ноември е над 50%.



Круизът стартира и програма "Гмуркане по света“, след като Холмс, също така и инструктор по гмуркане, забелязва, че много от гостите са запалени гмуркачи.



Сега на борда ще има магазин за гмуркане, управляван в тандем със Scuba Diving International (SDI), като към екипажа ще се присъедини инструктор на пълен работен ден.



Пасажерите ще получат сертификат и ще могат да се гмуркат по целия свят, като се свържат с проверени от SDI водолазни училища. По време на пътуването си гостите ще уастват и в почистването на океана и в усилията за запазване на коралите.



През май Miray Cruises се раздели с някои от основателите на проекта – разрив, който сега е в основата на съдебен спор, заведен от компанията, отбелязва CNN. Много от записалите се пътешественици отмениха резервациите си поради объркването, но въпреки това новите записвания вече надминаха първоначалния им брой.



Макар да не е първата, която предлага постоянни (или полупостоянни) круизи, Life at Sea остава единствената относително достъпна възможност за дългосрочен круиз, казва Холмс.



Цената е 3500-4000 долара на месец и срещу тази сума можете да видите света. Предлагаме това на средностатистическия работник или на човек, който току-що се е пенсионирал“, допълва тя.



Настоящите цени започват от 38 513 долара годишно за каюта за двама души. Всичко е включено в цената – чак до здравните грижи на борда. Самотните пътници ще трябва заплатят допълнително 85% за единично настаняване, пише economic.bg.