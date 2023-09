Музикалният свят се сбогува с Джими Бъфет: Изпълнителят на "Margaritaville" почина на 76

© Getty images Американският певец и автор на песни Джими Бъфет, най-известен с хита си от 70-те години "Margaritaville", почина на 76 години.



"Джими почина мирно в нощта на 1 септември, заобиколен от своето семейство, приятели, музика и кучета", се казва в изявление на уебсайта му. "Той изживя живота си като песен до последния си дъх и ще липсва безмерно на много хора", пишат още от екипа му, цитирани от BBC.



Причината за смъртта на Бъфет не се съобщава, но той е прекарал доста време в болница през последните месеци. Бъфет е роден в американския щат Мисисипи, но е израснал в съседна Алабама, преди да се премести в Нешвил, Тенеси. Работил е за списанието за музика и развлечения "Billboard", но винаги с мечтата да стане кънтри певец. По-късно се премества във Флорида, където помага за създаването на жанра тропически рок, който по-късно става по-масов благодарение на артисти като Джак Джонсън.



Бъфет прави своя музикален пробив с албума си от 1977 г. "Changes in Latitudes, Changes in Attitudes", който включва песента "Margaritaville", която може да се похвали с 22 седмици в класацията Billboard Hot 100.



Бъфет беше номиниран за две награди Грами и издаде повече от 20 албума. По-рано тази година той разкри, че е записал нова творба.



Песните му бяха превърнати и в мюзикъл "Бягство в Маргаритавил“, който направи своя дебют на Бродуей през 2018 г.



Музиката на Бъфет и начинът на живот на "плажния скитник", който насърчава, му спечелиха предани последователи от милиони фенове, които наричат себе си "Parrotheads".



"RIP за трубадура на моята младост", написа един Parrothead в "X", известен преди като Twitter. "Толкова страхотни спомени от концертите на Джими. Това е трудно", каза друг.



Бяха направени трибюти и от някои от колегите му музиканти, включително Брайън Уилсън от Beach Boys, който туитна снимка на една от обложките на албума на Бъфет с посланието "любов и милост, Джими Бъфет".



"Почивай в сила @jimmybuffett. Радвам се, че имахме време да вибрираме", написа рапърът LL Cool J. "Ти беше и винаги ще бъдеш наистина вдъхновяващ човек.“



Доскоро Бъфет все още изпълняваше редовно със своята "Coral Reefer Band", но трябваше да отмени концерти, след като беше хоспитализиран през май. В публикация във Facebook той обеща да се реваншира на феновете, след като влезе във форма. "Мисля, че свиренето е толкова терапевтично за мен, колкото и за феновете да слушат и пеят заедно", каза той.



Освен музикант, Бъфет беше автор на бестселъри и предприемач, който отвори поредица от популярни курорти и клубове. ресторанти, магазини за стоки и общности за пенсионери, базирани на марката Margaritaville.



Състоянието му беше оценено на 1 милиард долара според данни, публикувани този месец.



Бъфет оставя съпруга Джейн и трите им деца.