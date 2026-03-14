Мъжът на Ружа Игнатова я издава на полицията
Тази новина идва неочаквано на фона на привидното затишие по случая на Игнатова. До момента никой не подозираше, че мъжът й е отново подведен под отговорност, като този път доказателствата срещу него са сериозни.
Новината за това неочаквано дойде от актрисата Нилам Фарук, която играе Криптокралицата в новия немски сериал "Вземи парите и бягай". Фарук разказа за процеса срещу Шрев пред швейцарски медии.
В сериала Фарук играе най-издирваната жена в света - Ружа Игнатова. Тя основава фалшивата криптовалута OneCoin и след като е разкрита, потъва вдън земя с милиарди долари в офшорки.
Преди години полицията извършва изненадващ обиск на дома на мъжа на Ружа - Щрел, но удрят на камък. Разследващите не успяха да намерят доказателства, които да сочат, че съпругът на Игнатова има участие в OneCoin. Ченгетата все пак конфискуваха 60 000 евро от дома му, който е близо до Франкфурт, но тогава германецът се измъкна. Бяха му повдигнати обвинения за пране на пари, но впоследствие бяха свалени. Разследващите обаче не се отказват - следят всяка крачка на Щрел и на неговите близки дълги години след като Ружа е изчезнала.
Накрая трудът им се отплаща, защото засичат съмнителни трансакции за милиони от Ружа към Щрел. Те идват от сметка в Хонконг, а разследващите са категорични, че това са пари на жертви на OneCoin.
Предстои делото срещу съпруга на Игнатова да започне в най-скоро време, защото разследващите са събрали достатъчно доказателства за участието му в криптоизмамата, които трудно ще бъдат оборени в съда. Има голяма възможност обаче Щрел да опита да се договори с прокуратурата и дори да не влезе в затвора, ако предостави на властите информация за Ружа или за други "играчи" от OneCoin, които са на по-високо ниво.
"Съпругът на Ружа досега се отърваваше леко в правно отношение. Но предстои и нов процес срещу него за пране на пари. В момента той си живее спокойно с дъщеря си близо до Франкфурт", споделя Фарук, която смята, че цялата история около Ружа е направо невероятна
Актрисата е направо изумена от факта, че Ружа се укрива 9 години въпреки всички усилия и пари, вложени в издирването й.
Нилам Фарук споделя, че първоначално е мислела, че Ружа е мъртва, но вече е сигурна, че е жива. Дори закачливо пише на Ружа Игнатова под една от своите публикации в интернет. "Ружа, не се колебай да ми пишеш в личните съобщения. Благодаря!", гласи съобщението на немската актриса от турски произход.
"Най-разпространената теория е, че Ружа живее на яхта в международни води. Че изглежда много различно от преди и дори и да слезе някъде на суша, то никой не би могъл да я разпознае", разказва Фарук.
"С Ружа има едно нещо, което ни обединява. И двете се справяме добре с мъжете. Аз съм безстрашна, когато общувам с тях, и тя винаги също е била. Морално или психологически обаче, не исках да позволя на този човек да се доближи твърде много до мен. Искам да кажа, че ме беше страх да потъна напълно в ролята, просто не исках", разказва за общото между нея и Криптокралицата.
Фарук е категорична, че нищо не оправдава Ружа, но по странен начин й се възхищава.
"Ружа е изключително умна, но е обсебена от мания за величие, успех и е пристрастена към парите. Ружа е готова да използва най-подлите подходи и хитрини, за да постигне целите си", разсъждава Фарук.
