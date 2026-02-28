ЗАРЕЖДАНЕ...
Модел се появи с диамант между зъбите на ревю
Ирина бе посрещната от силните аплодисменти на публиката и от двамата водещи Карло Конти и Лаура Паузини. Тя носеше дълга черна рокля от дантела, дело на италианския дизайнер Рикардо Тиши, която разкриваше части от тялото ѝ, в комбинация с дантелени ръкавици и чорапи в същия стил.
Но най-ослепителната част от Ирина бе усмивката ѝ, допълнена от малкия диамант, поставен в центъра на резците ѝ. Тя поздрави публиката и изрази любовта си към Италия, проговаряйки дори на италиански.
Втората поява на Ирина Шейк бе с нестандартен гащеризон, комбиниран с шапка с пера.
А третият тоалет - рокля с цветни пайети и дълбоко деколте, подчерта по невероятен начин красотата на модела. След предните две изцяло черни визии, цветният акцент бе истинска изненада.
След това Ирина отново заложи на черното – появявайки се с дълга рокля с висока яка и златисти метални детайли в областта на талията и ръкавите, пише Vogue.
В последните две години Ирина Шейк все по-осезаемо се завръща на сцената. Преди това имаше известен период, в който тя странеше от светлините на прожекторите. Причината за това бе майчинството – през 2017 г. супермоделът роди дъщеря на име Леа де Сейн Шайк Купър, която е плод на връзката ѝ с холивудския актьор Брадли Купър.
През 2019 г. двамата се разделиха, но запазиха добрите си отношения в името на своята дъщеря. Двамата родители често са забелязвани на семейни разходки и се знае, че и са активно ангажирани в живота на детето, пише ladyzone.bg.
