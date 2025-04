Милиони я считаха за най-красивата жена на света, но днес навършва 59

© Саманта Фокс, британска поп-певица, дискозвезда от 80-те и 90-те години на миналия век, еротичен модел и актриса днес празнува рожден ден.



Родена е на 15 април 1966 година. На 29 април 2017 г. дискозвездите на осемдесетте Саманта Фокс, Сандра и Си Си кеч изнесоха концерт пред българска публика.



На 9 април 2018 г. Саманта представи хита си "Hot Boy", основен музикален мотив в шведската комедия Videomannen“.



Фокс започва кариерата си на бляскав модел на 16-годишна възраст. След като се класира на второ място в конкурса за аматьорски модели на Sunday People, The Sun я привлича да позира за Page 3, където се появява за първи път през февруари 1983 г. Обявена за "Момиче на годината на Page 3“ на The Sun за 1984, 1985 и 1986 г., тя става една от най-фотографираните британски жени от 80-те години на миналия век и забележителен секс символ на епохата.



Тя напусна Page 3 през 1986 г., на 20 години, за да се съсредоточи върху поп музиката. През 2008 г. тя беше избрана за топ модел на всички времена.



Издаден през март 1986 г., дебютният сингъл на Fox за лейбъла Jive Records Touch Me (I Want Your Body), се превръща в топ 10 хит в Европа, Северна Америка и Австралия, достигайки номер едно в няколко страни.