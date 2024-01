Менопаузата била причина за раздялата на една от най-секси двойките в Холивуд

© София Вергара разкри защо тя и Джо Манганиело се разведоха през 2023 г.



"Наскоро се разведох с втория си съпруг, с когото бяхме 10 години. Бракът ми се разпадна, защото той беше по-млад. Той искаше да има деца, а аз не исках да бъда стара майка. Чувствам, че не е честно към бебето. Уважавам всеки, който го прави, но това вече не е за мен", посочи София.



"Имах син на 19, който сега е на 32, и съм готова да бъда баба, а не майка“, добави Вергара за сина си от Джо Гонзалес, Маноло.



По думите ѝ, ако срещне някой, то той трябва вече да има деца. Вергара подчерта, че е почти в менопауза.



Тя каза, че след раздялата си се чувства "изпълнена“ в професионален план.



"Направих много повече в кариерата си, отколкото някога съм мечтала. Никога не съм мечтала да бъда актриса. Беше инцидент", каза тя.



"Аз съм жури в America's Got Talent от четири години, шоу, в което много се забавлявам. Имам собствена марка за дрехи и красота. Дори не мога да си помисля да се оплача от нещо“, категорична бе София.



По-рано този месец, по време на интервю за CBS Sunday Mornings, Вергара говори за развода в светлината на прожекторите.



"Това е част от това да си знаменитост. Знаех, че ще се случи. Не можеш да скриеш тези неща", каза тя.



"Не беше лошо. Трябва да кажа, че пресата беше много уважителна и много мила. Мислех си, че ще измислят още неща, знаете как обикновено правят. И бях малко изненадана", подчерта актрисата.



Малко след това, докато беше в The Tonight Show с участието на Джими Фалън, Вергара разкри, че е необвързана след романса си с д-р Джъстин Салиман.



Що се отнася до Манганиело, той в момента се среща с актрисата Кейтлин О'Конър.



"Всичко върви страхотно между Джо и Кейтлин. Запознаха се на парти в хидромасажна вана и си паснаха веднага. Кейтлин е наистина сладка, сдържана и не е парти момиче. Тя е тиха, позитивна, дзен и не драматична, което Джо харесва“, каза източник пред ET през декември.



"Кейтлин държи много на здравето и благосъстоянието. И тя и Джо са на едно мнение по този въпрос. Те имат сходен начин на живот и обичат да са във форма и активни, да тренират заедно и двамата са любители на животните“, добави източникът.



"Кейтлин също е имала сериозни връзки преди. Тя би искала да се установи един ден и да има собствено семейство, но не оказва натиск върху ситуацията по никакъв начин", добави източникът. "Тя знае, че Джо наскоро се е развел и че се виждат само от няколко месеца. Те правят нещата ден след ден, но връзката им е във възход и те се наслаждават на това, накъде вървят. Джо е наистина щастлив и продължи напред", посочи още източникът.