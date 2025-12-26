ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Марбовски и Ирена Милянкова - доста близки
Към момента не е напълно ясно дали 39-годишната Милянкова и 55-годишният Карбовски са пристигнали заедно на концерта, или местата им случайно са се оказали едно до друго, но първото е по-вероятно. От снимките на двамата се вижда, че са на първия ред в оркестрината, където тази година местата масово бяха раздадени без пари - като покани за близки и колеги на примата на родната естрада. Знае се, че Лили Иванова през годините доста е работила с Карбовски, той е автор на текста на една от последните й хитови песни - "Този свят е жена". Така че явно музикалната икона го е удостоила с двойна покана и той е взел Ирена за своя "плюс един".
Освен това до бившата манекенка, която в момента работи като учителка и от време на време участва във филми като актриса, има една празна седалка, на която е оставена връхна дреха – по всяка вероятност на Карбовски, който е по риза на снимките. Ако не бяха заедно, той по-скоро би оставил палтото до себе си, вместо до Ирена. Всичко това издава, че двамата най-вероятно са си близки, пристигнали са заедно на концерта и има шанс отношенията им да са преминали границите на обикновеното приятелство.
Ирена се разведе в края на 2019 г. с втория си съпруг - Никола Чолаков, от когото има две деца. Двамата се запознаха покрай тогавашната работа на красавицата като брокер на недвижими имоти. Чолаков беше неин шеф, той имаше предишен брак, както и тя. Двойката сключи брак само -година преди развода си - през 2018-а. Двете дъщери на Милянкова и Чолаков са родени през 2016-а и 2018 г. За майка си те са съответно пето и шесто дете. Тя има още четири раждания по време на първия си брак - с Росен Чолов - Чолата, попаднал зад решетките по обвинения в сводничество и организиране на престъпна група.
Тази година беше много сложна и противоречива за Ирена. В края на миналата по кината тръгна първият православен кинофилм у нас - "Не затваряй очи", където бившата манекенка играе онкоболна. Покрай тази роля се е засилила вярата й в Бог и към момента тя е ревностен привърженик на православието. През пролетта вярата й е била пред изпитание, тъй като се наложи да й направят операция за отстраняване на матката (хистеректомия), след като развила миома и миомни възли. Само 20 дни по-късно е претърпяла и втора операция - за премахване на доброкачествено образувание на гърдата, което се появило внезапно. Към днешна дата Ирена вече не може да има деца. Тя споделя в свое интервю, че е приела отстраняването на матката си като изчистване.
През лятото звездата направи кръщене на своите дъщери от брака с Чолаков, който обаче не е присъствал в църквата. Кръстница на децата стана актрисата Ирен Кривошиева, която също има роля в "Не затваряй очи" и се слави със силна вяра в Бог. Малко след кръщенето красивата многодетна майка съобщи, че е станала и баба - дъщеря й Мелани-Роуз, която Милянкова ражда на 15-годишна възраст, става майка на момченце.
В края на миналата година се заговори, че Ирена май има нов мъж в живота си. Така и не стана ясно кой е той. Концертът на Лили, който изгледа заедно с Карбовски, е първата й поява с кавалер в публичното пространство, откакто се е развела през 2019-а.
Мартин Карбовски ревниво пази личния си живот в тайна и рядко коментира връзките си. Знае се, че е бил женен за журналистката Марта Евтимова, която е главен продуцент "Новини и актуални предавания" в Нова тв. Двамата имат син, носещ името на баща си, и са разведени от години. Често се появяват слухове за различни жени в живота му, но нито един от тях не е потвърден лично от журналиста, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2752
|предишна страница [ 1/459 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Симона на Глория: Името ми дава старт, но след това борбата става...
15:28 / 26.12.2025
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Поверие: Каквото е времето през втория ден от Коледа, такова ще о...
08:23 / 26.12.2025
Заседяването около масата по празниците носи риск
08:24 / 26.12.2025
Петъкът носи различни уроци и подаръци за всяка зодия, вижте какв...
07:32 / 26.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
Венелин Петков: Решенията за bTV не се взимат в София, а в Прага
09:26 / 24.12.2025
Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир
17:36 / 24.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS