Магърдич Халваджиян: Това наше момче, което много харесвам, може да спечели "Евровизия"

© Интересно мнение сподели Магърдич Халваджиян относно предстоящото 70-то юбилейно издание на "Евровизия", което ще се проведе в Австрия от 12 до 16 май. Според него нашият Фики Стораро има всички шансове не само да спечели вътрешната българска надпревара, организирана от БНТ, но и да спечели целия конкурс:



"Фики е изключително свястно момче, аз много го харесвам. Той е изключителен певец, изключителен глас, много коректен, страхотен имитатор и всеотдаен в работата. Все качества, които напоследък трудно се намират.



Ако на Фики му се напише страхотно парче, хит, той може да спечели "Евровизия"! Той има тези качества - не само да мине кастинга на БНТ, но и да стигне отвъд, да отиде и да спечели! Просто трябва хит! Той има всички качества да го направи това нещо!".