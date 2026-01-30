ИЗПРАТИ НОВИНА
Магърдич Халваджиян: Това наше момче, което много харесвам, може да спечели "Евровизия"
Автор: Васил Динев 12:22
©
Интересно мнение сподели Магърдич Халваджиян относно предстоящото 70-то юбилейно издание на "Евровизия", което ще се проведе в Австрия от 12 до 16 май. Според него нашият Фики Стораро има всички шансове не само да спечели вътрешната българска надпревара, организирана от БНТ, но и да спечели целия конкурс:

"Фики е изключително свястно момче, аз много го харесвам. Той е изключителен певец, изключителен глас, много коректен, страхотен имитатор и всеотдаен в работата. Все качества, които напоследък трудно се намират. 

Ако на Фики му се напише страхотно парче, хит, той може да спечели "Евровизия"! Той има тези качества - не само да мине кастинга на БНТ, но и да стигне отвъд, да отиде и да спечели! Просто трябва хит! Той има всички качества да го направи това нещо!".


Фикито е супер певец и като глас и като образование.И като човек е точен не е като брат си със замъгления километраж.
0
 
 
Да ,ама е циганин....и понеже на ЗАПАД вече всичко е цигания....педерастия...,уродия.....може да спечели....иначе БЪЛГАРИН няма шанс....успех на фики.....осебенно ако СКАНДИНАФСКИТЕ ГЕЬЬЬЬОВЕ ГО БОДНАТ , МОЖЕ И ПРЕЗИДЕНТ НА ЕВРОПА ДА СТАНЕ
