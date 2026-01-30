ЗАРЕЖДАНЕ...
|Магърдич Халваджиян: Това наше момче, което много харесвам, може да спечели "Евровизия"
"Фики е изключително свястно момче, аз много го харесвам. Той е изключителен певец, изключителен глас, много коректен, страхотен имитатор и всеотдаен в работата. Все качества, които напоследък трудно се намират.
Ако на Фики му се напише страхотно парче, хит, той може да спечели "Евровизия"! Той има тези качества - не само да мине кастинга на БНТ, но и да стигне отвъд, да отиде и да спечели! Просто трябва хит! Той има всички качества да го направи това нещо!".
