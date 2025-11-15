ИЗПРАТИ НОВИНА
Маги Халваджиян: Настанихме част от актьорите в старчески дом
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:02
©
Маги Халваджиян, който е продуцент на най-новия сериал, който трябва да тръгне по БНТ "Мамник" предели по време на участието си в "Денят започва с Георги Любенов" как точно е избрал актрисата за главната роля - Екатерина Лазаревска. Станало е чрез случайна среща в центъра на София.

"Жена ми Кремена ми се обади един ден и ми каза, че е спряла колата, когато Владимир Зомбори ѝ е почукал на прозореца. Тя му споделила, че тече кастинг за "Мамник", а той предложил Екатерина", сподели Маги.

"Справи се чудесно. Много съм доволен от нея", добави продуцентът.

Той разкри и трудностите по време на снимките. Работили са четири месеца извън София, в сурови зимни условия.

"Налагаше се да настаним част от актьорите в старчески дом, защото 90 души извън София няма къде да се настанят", обясни Халваджиян.


