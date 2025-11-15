ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Маги Халваджиян: Настанихме част от актьорите в старчески дом
"Жена ми Кремена ми се обади един ден и ми каза, че е спряла колата, когато Владимир Зомбори ѝ е почукал на прозореца. Тя му споделила, че тече кастинг за "Мамник", а той предложил Екатерина", сподели Маги.
"Справи се чудесно. Много съм доволен от нея", добави продуцентът.
Той разкри и трудностите по време на снимките. Работили са четири месеца извън София, в сурови зимни условия.
"Налагаше се да настаним част от актьорите в старчески дом, защото 90 души извън София няма къде да се настанят", обясни Халваджиян.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2245
|предишна страница [ 1/375 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места...
21:17 / 15.11.2025
След три години тежка битка с рака почина Иван Милев
15:14 / 15.11.2025
Започва най-новият хитов български сериал, направен по бестселър
10:49 / 15.11.2025
Събота и то каква за някои зодии
07:10 / 15.11.2025
Прекланяме се пред свети мъченици, днес започва и Рождественският...
06:45 / 15.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:16 / 14.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS