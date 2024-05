Любовен триъгълник с Джулия Робъртс води до развален годеж

© Джулия Робъртс има една от редките истории за брачен успех в Холивуд. Тя и съпругът ѝ Дани Модер са женени от 2002 г. и оттогава нещата между тях вървят като по мед и масло. Двойката успя да създаде силно и сплотено семейство, което се увеличи през годините с появата на трите им деца – близнаците Хейзъл и Финиъс, на 18, и сина им Хенри, на 15.



Въпреки че в момента се радва на семейна идилия, 55-годишната актриса е имала бурен любовен живот преди да открие любовта в лицето на Модер. Романтичните подвизи на жената с най-широката усмивка в Холивуд включват краткотраен първи брак с кънтри певеца Лайл Ловет от 1993 г. до 1995 г., но не това е най-смелата ѝ изява на любовния фронт.



Преди да се омъжи за Лайл, Джулия предизвика таблоидна лудост през 1991 г., когато развали 10-месечния си годеж с канадския актьор Кийфър Съдърланд и избяга с най-добрия му приятел, колегата му Джейсън Патрик, в деня, в който трябваше да се състои тяхната сватба.



Вече виждаме, че сте извадили пуканките и сте готови за доза холивудска драма, така че нека се върнем малко назад...



Джулия и Кийфър, сега на 56 години, се срещат за първи път през 1989 г., когато си партнират във филма "Линия на смъртта" от 1990 г., пише Edna.bg. Те бързо започват връзка след като годежът на Джулия с колегата ѝ от "Стоманени магнолии" Дилън Макдермот бил развален и разводът на Кийфър с актрисата Камелия Кат бил финализиран.



През август 1990 г. Кийфър и Джулия обявяват, че са сгодени и ще сключат брак на 14 юни 1991 г. на голяма церемония в студиото на 20th Century Fox, заобиколени от известни филмови звезди.



Въпреки това, според People, звездата от "Нотинг хил" развалила годежа си три дни преди сватбата, а в деня на церемонията била видяна да напуска дома на бившия си годеник в Бевърли Хилс.



Нещо повече - изданието съобщава също, че в този ден тя е била забелязана да лети до Ирландия с Джейсън Патрик, близък приятел на Кийфър и негов колега от филма "Изгубените момчета" от 1987 г.



Не се знае какво са правили Джейсън и Джулия в Ирландия, но двамата се връщат дни по-късно в САЩ като двойка. Скандалният им романс обаче е краткотраен - двамата приключват връзката си малко след това през 1992 г.



И така Джулия е заклеймена като "булката беглец“ цели осем години преди едноименния филм с Ричард Гиър дори да излезе, което си е голяма ирония на съдбата. Сигурно не ѝ е било много трудно да влезе в известната си роля предвид личния ѝ опит.



Огнената буря около този любовен триъгълник продължава няколко години. Джулия за пръв път нарушава мълчанието си чак през 1994 г. в интервю за Rolling Stone, като казва за разваления си годеж: "Четох "дни преди това“, "часове преди това“, "минути преди това" [преди планираната сватба]. А фактът е, че няма значение колко пъти го казвате – той не чакаше пред олтара, не беше предния ден, не му е казал някой друг, той не го видя по телевизия – хората не искат да знаят."



Тримата актьори запазват мълчание по въпроса години наред и по-късно оправят отношенията си. Джейсън и Кийфър дори се събират на сцена отново през 2011 г. за пиесата "Този шампионски сезон" на Бродуей.



След това Джейсън, който сега е на 57 години, дава итервю за Vulture, в което изяснява въпросите относно повторното му събиране със стария му приятел.



"Всички тези неща са измислени, ако дори се върнете назад към всички архиви, никога няма да видите коментар от мен. [...] Те имаха връзка, която приключи, аз бях с нея известно време и приключи. И двамата впоследствие са били женени няколко пъти и мисля, че са добре. Но никога не сме имали проблем, дори тогава.“ – коментира Джейсън.



Двамата актьори се събраха същоо за епизод от 2021 г. на подкаста "Inside of You with Michael Rosenbaum“, а когато водещият попита Джейсън дали е предприел пътуване с Джулия, Кийфър шеговито прошепна: "Ирландия!“



Той обаче каза също: "Влюбваш се, нищо не можеш да направиш по въпроса. Тя е необикновен човек, той също и времето е това, което е, и всеки се справя с това."



Всъщност в интервю за People от 2016 г. Кийфър дори се възползва от възможността да спомене Джулия и нейната "смелост“ да прекрати годежа им по начина, по който го е направила. Той приписва пропуските в отношенията им на нейната внезапна слава, след като стана една от най-обичаните звезди в света по-рано същата година благодарение на огромния успех на "Хубава жена“.



"Тя може би беше най-известната жена в света и тази сватба, която трябваше да бъде нещо между нас двамата, се превърна в нещо толкова голямо. [...] Това не беше нещото, което искаше да направи, в крайна сметка. И мисля, че беше необходима много смелост, наред с всички тези други неща, за да може да кажe: "Не мога да направя това.“ – казава Кийфър.



Всички страни от любовния триъгълник впоследствие откриват любовта другаде. Кийфър беше женен за втората си съпруга Кели Уин от 1996 до 2004 г. и е с годеницата си Синди Вела от 2014 г. Джейсън излизаше с Даниел Шрайбър между 2002 и 2012 г., от която има син.