Любопитно за джакпотите в онлайн казиното на WINBET

© Winbet.bg остава онлайн казиното с най-много джакпоти, като този игрален сайт предлага на клиентите си впечатляващо разнообразие от възможности в това отношение. От Jackpot Cards на Amusnet до Hot Luck на CT Interactive, казино феновете могат да избират и да изпробват късмета си по желания от тях начин.



В следващите редове всеки може да научи повече за казино джакпотите на WINBET, уверявайки се, че разнообразието е наистина солидно.



Налични джакпоти за казино на winbet.bg



Jackpot Cards е джакпотът на българския разработчик на казино игри Amusnet. Той е в четири степени и изцяло прогресивен. Има нива Пика, Купа, Каро и Спатия, като в случая при пиката се натрупват най-масивни суми.



Egypt Quest е друг джакпот на Amusnet, а игрите, валидни за него, са маркирани с буквичките EQ и така могат да бъдат разпознати сред останалите. Тук джакпотът отново е изцяло прогресивен и е в четири степени - Платина, Злато, Сребро и Бронз.



Clover Chance, Bell Link и High Cash са джакпотите на друг български разработчик - EGT Digital. Clover Chance е изцяло прогресивен, докато при останалите два има и фиксирани суми.



Jackpot Temple е джакпот системата на 7777 Gaming, където степента е само една, а късметът си играчите могат да изпробват на различни игри като Cash 20x, Halloween, Dream Ride и др.



Skywind е един от разпознаваемите чуждестранни провайдъри на казино игри, а техните Must Win Jackpots предлагат три степени - Mega, Major и Minor. Играчите могат да тестват късмета си с харесвани игри като The Ripper, Big Buffalo Megaways, Big Top Bonanza Megaways, Zeus Kingdom of Riches и др.



Не са за подценяване и джакпотите на разработчика Synot, които са четири на брой. Клиентите на WINBET могат да “преследват" и тристепенния джакпот на българския разработчик CT Interactive, носещ името Hot Luck. Там най-високата степен е Mega и сумите често са високи.



HIT WIN с награди всеки делничен ден



Награден фонд от 1 милион лева и 1 милион безплатни завъртания очаква всички регистрирани потребители на winbet.bg в рамките на промо офертата HIT WIN. Предложението е валидно всеки делничен ден в интервалите между 12:00 и 13:00, и 18:00 и 19:00. През октомври квалифициращи за офертата са игрите на Amusnet, като наградите се печелят на случаен принцип от страна на играчите.



Персонални бонуси на winbet.bg



През октомври в сила остават и персоналните бонуси на WINBET, които могат да бъдат спечелени от играчите в зависимост от тяхната игрална активност. Получавайки персонален бонус, те могат да изберат един от четирите символа, появили се на екрана пред тях. А сред възможните награди са кеш бонус (с или без депозит), безплатен залог за Спорт и безплатни игри.



WINBET Бонус Парк и колело на късмета



Колелото на късмета на WINBET в рамките на WINBET Бонус Парк също може да бъде изпробвано през настоящия месец. Всеки регистриран потребител на игралния сайт има правото да го стори веднъж месечно, а колелото винаги ще се спре на три печеливши сектора. Тук потребителят има правото сам да избере наградата, която желае. Сред призовете попадат кеш бонус (с или без депозит), безплатен залог за Спорт и Live Казино, безплатни игри (с или без депозит) и дори специален подарък от футболната легенда Христо Стоичков.



Участието в хазартни игри не е само забавление и крие риск от развиване на хазартна зависимост! Повече информация относно отговорния хазарт и превенцията от рискове е налична на nra.bg и на winbet.bg.