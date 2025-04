Любимец на милиони зрители днес стана на 61

© Ръсел Кроу е новозеландски актьор носител на Оскар. Роден е в Уелингтън, Нова Зеландия на 7 април 1964 г. Когато Ръсел Кроу е на четиригодишна възраст, семейството му се премества в град Сидни, Австралия. Още от ранна възраст Ръсел Кроу участва за удоволствие в различни филмови и телевизионни продукции.



Първата си роля той получава, когато е на шест години и това дава началото на голям брой детски роли за Ръсел Кроу. Семейството му се завръща в Нова Зеландия през 1978 г. и през следващите няколко години Ръсел Кроу се занимава предимно с рок музика. Той и негов приятел основават групата "Roman Antix“, която по-късно е преименувана на "30 Odd Foot of Grunts“.



Ръсел Кроу се завръща в Австралия, за да се опита да продължи актьорската си кариера. През 1983 г. получава роля в мюзикъла "Брилянтин“. Въпреки това роля в по-мащабен филм Ръсел Кроу получава едва през 1990 г., това е филмът "Blood Oath“. Други филми, които повлияват на кариерата на Ръсел Кроу, са "The Crossing“ (1990), където е неговата първа главна роля, както и филмът "The Efficiency Expert“, в който участва заедно с Антъни Хопкинс и Тони Колит.



През 1991 г. Ръсел Кроу участва във филма "Proof“. За ролята си в този филм той е отличен от Австралийското филмово сдружение с награда за най-добра поддържаща роля. През 1993 г. за ролята си във филма Romper Stomper е отличен с награда за най-добър актьор, което го прави едно от най-известните имена в австралийското кино по това време.



За първи път Ръсел Кроу участва в американска филмова продукция през 1995 г. с ролята си в уестърна "Бърз или мъртъв“ (The Quick and the Dead). Ръсел Кроу става популярен и в Америка след участието си във филма "Поверително от Ел Ей“ (L.A. Confidential). Успехът му продължава и със следващия му филм – "Вътрешен човек“ (The Insider), в който участва заедно с Ал Пачино.



Филмът получава голямо одобрение от критиката и е отличен с редица филмови награди, между които и Оскар за най-добър филм и за най-добър режисьор (Майкъл Ман). Върхов момент в кариерата на Ръсел Кроу е неговото участие във филма "Гладиатор“ (Gladiator). Филмът е номиниран в 10 категории на наградите Оскар и в крайна сметка Ръсел Кроу получава Награда на Академията за най-добър актьор. Филмът е отличен с още четири награди Оскар, между които и награда за най-добър филм.



През 2001 г. Ръсел Кроу участва във филма "Красив ум“ (A Beautiful Mind). За ролята си в този филм той е номиниран за трета поредна година за награда Оскар за най-добър актьор.