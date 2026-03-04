ЗАРЕЖДАНЕ...
Лош късмет на пътя за доц. Мангъров
Случката се разигра в столичния квартал "Лозенец". Доц. Мангъров се суетеше безпомощен край скромната си Toyota Aygo с пазарна стойност около 8000 евро и се чудеше как ще се оправи сам със спадналата ѝ задна гума, видяха папараците на "Ретро".
Очевидно бе, че доцентът за пръв път се сблъсква с такъв проблем. Вместо веднага да посегне към крика и резервната гума, той отвори багажника и извади компресор. По всичко личеше, че уредът не е сред най-използваните от него инструменти, ами напротив - все едно го виждаше за пръв път.
Мангъров го разглеждаше внимателно, проверяваше кабелите, въртеше накрайника, оглеждаше гумата, после пак компресора. В един момент клекна и започва да действа, но процесът не вървеше гладко. След серия напъни и известна доза упорство доцентът стигна до по-сигурния вариант - смяна на гумата.
Иначе компактният градски автомобил на Мангъров е познат с икономичността си, а в случая икономията е издигната на още по-високо ниво - колата е с инсталирана газова уредба, което допълнително намалява разходите за гориво. Практично решение за градско придвижване, макар и понякога съпроводено с непредвидени спирки заради спукани гуми.
