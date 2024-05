Легендарна тв водеща: "Шок и ужас" бе най-трудната ситуация в кариерата ми

© Радинела Бусерска! При някои хора името говори много повече от всяко друго определение – при Радинела Бусерска е точно така. Нейното име е емблема за качествена журналистика, достоверност и професионализъм, а жената зад него е истински огън и магия. Тя е икона на българския екран, но извън него носи със себе си един романтизъм и грация, които много малко жени притежават.



Вече почти 15 години тя информира зрителите на Bulgaria ON AIR за най-важните новини у нас и по света като водещ на Новините ON AIR и с образа си защитава принципите на професията ежедневно. Радинела има 25-годишен стаж в новините и телевизията, като преди Bulgaria ON AIR работи дълги години в Ефир 2 и новините на БНТ. Интересно е, че преди да започне телевизионната си кариера Радинела има опит като актриса в Народния театър "Иван Вазов“. Има интерес и към документалното кино, като зрителите я познават като автор на 6 документални филма за деца в риск. С тях печели три награди от различни телевизионни фестивали.



"Най-трудната екранна ситуация за мен беше, когато избухна войната в Ирак – операцията "Шок и ужас“ през март 2003-а. Бях извикана от вкъщи от моите шефове тогава, помня, бяха ранните часове на денонощието, 3-4 през нощта, тогава започна западната атака над режима на Садам Хюсеин. В студиото бяхме само аз и международният редактор Валери Маринов, монитор с новините на Евронюз и монитор с преките излъчвания на СНН. След няколко часа в ефир – до сутрешния блок, разбрах, че не съм си сбъркала професията. Влязохме с празни листове, на които пишехме само това, което излъчваха чуждите телевизии, и след това го показвахме с картина и превод и в нашия ефир, заедно с "подсказките“ от колегите от нюзрума. Целият екип се справи прекрасно," споделя тя в интервю за сайта Tialoto.bg



"Аз съм си моногамна по принцип, не изневерявам – нито на хората, които обичам, нито на професията, нито на …. червения цвят на косата си. А и съм червенокоса (почти) по природа – баба ми е била с червена коса, като ученичка в Девическата гимназия в Плевен са я карали понякога да я мокри, защото са мислели, че я боядисва – нещо забранено за тогавашните строги нрави в училищата. Но пък е била толкова елегантна с този червен цвят в Париж през годините на Belle Epoque – когато е следвала френска филология в Сорбоната. Не се виждам с друг цвят на косата.", допълва още тя.