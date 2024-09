Легендарна група зарадва милионите си фенове с новина

© Iron Maiden обявиха ново европейско турне, което ще се казва Run For Your Lives. То стартира на 27 май следващата година в Будапеща, последвано от 27 шоута на стадиони, фестивали и арени в цяла Европа. Краят е предвиден за 2 август във Варшава.



Турнето отбелязва 50 години, откакто Стив Харис формира групата в края на 1975 г. и за да отпразнуват това, на феновете е обещан много специален сетлист, обхващащ деветте студийни албума от “Iron Maiden" до “Fear Of The Dark"!



Вокалистът Брус Дикинсън казва: "Следващата година е много специална за Iron Maiden и ние ще дадем на нашите фенове изживяване на живо веднъж в живота. Това е турне, което ще предизвика усмивки на лицата. Ако сте ни виждали преди, тогава се пригответе да пренесете това изживяване на съвсем ново ниво. Ако никога преди не сте ни виждали, тогава какво, по дяволите, сте чакали? Сега е вашият шанс да разберете какво сте пропуснали! Iron Maiden определено ще те хванат!“.