© Членовете на KISS забиха на последното шоу от прощалното си турне в кариерата си.



Емблематичната американска рок банда приключи турнето си "End of the Road" с последен концерт, кулминацията на 50-годишно турне, в Медисън Скуеър Гардън в Ню Йорк.



Основателите Пол Стенли и Джийн Симънс, както и китаристът Томи Тейър и барабанистът Ерик Сингър излязоха на сцената, изпълнявайки класически парчета като "I Love It Loud“, "Beth“, "Forever" и др.



Бандата използва биса на феновете, за да представят новите си дигитални аватара. Всеки от четиримата членове на групата беше заменен от набор от летящи, огнедишащи аватари на по-младите им личности, извисяващи се на екрани над тълпата, за да изпълнят изпълнение на God Gave Rock'n "Roll to You II.



Аватарите са проектирани от компанията за специални ефекти Industrial Light & Magic (ILM) на Джордж Лукас и са финансирани от шведския конгломерат Pophouse Entertainment. Двете компании преди това са си сътрудничили в Abba Voyage – популярно, доходоносно виртуално шоу на специално построен лондонски стадион, което според съобщенията прави над 2 милиона долара на седмица.



Все още не са обявени подробности за плана на Kiss с техните аватари.



"Хорати ни питаха: "Е, какво ще правиште, когато спрет?“, каза Стенли във видеото.



"Е, групата никога няма да спре, защото ние не я притежаваме. Феновете притежават групата, светът притежава групата.



"Можем да бъдем вечно млади и вечно култови, като ни отведе на места, за които никога не сме мечтали преди“, каза Симънс. "Технологията ще накара Пол Стенли да скочи по-високо, отколкото някога е правил преди.“



"И няма да боли!“ — добави Стенли.