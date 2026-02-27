"С еврото е много по-трудно, особено на пенсионерите, но трябва да се справяме – нямаме избор“, заяви Минчо Празников пред "Ретро“, коментирайки преминаването към новата валута и трудностите, пред които са изправени възрастните хора.Легендарният синоптик потвърди, че вече е получил първата си пенсия в евро и дори е успял да пазарува с новите пари. "Да, вече пазарувах“, каза той, но не скри, че промяната му идва тежка. По думите му пазаруването е станало значително по-сложно и ситуацията е притеснителна, особено за хората от третата възраст.На въпрос дали се опасява от евентуална спекула с цените, някогашният телевизионен любимец каза: "Ами притеснително е, дано не скочат още цените. Да видим как ще се развият нещата“. И добави, че пенсионерите ще трябва да намерят начин да се адаптират въпреки всички трудности. "Трябва да се справим. Нямаме избор“, заяви Празников с примирение.Въпреки че самият той вече се е сблъскал с новата реалност, признава, че не би могъл да се оправи сам: "Моята внучка много ми помага, най-често тя ми пазарува“.87-годишният Минчо Празников сподели, че здравословното му състояние не е добро. "Не съм много добре. Годините и възрастта си казват думата“, обясни той. "Краката не ме държат, едва чувам и силите ми малко по малко го напускат“, довери преди време той.Бившият синоптик страда от редица хронични заболявания, сред които високо кръвно налягане, бъбречни проблеми, нарушения на слуха и затруднения при ходене.До Минчо Празников неотлъчно е съпругата му Цанка, с която имат един от най-дългите бракове сред популярните лица у нас. Двамата са заедно повече от шест десетилетия, а семейството им остава най-голямата му опора. Дъщеря им Даниела от години живее във Великобритания, а внучката им Симона е родена у нас, но отраснала в чужбина. Въпреки това избира да се върне в България, за да учи антропология в Софийския университет. Тя се грижи за дядо си и баба си и е тяхната най-голяма радост.