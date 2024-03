Легенда днес става на 77

© Инстаграм Елтън Джон създава най-забележителната част от творчеството си през 70-те години, а днес навършва 77 години.



Негови песни от този период като Your Song, Rocket Man, Daniel, Sorry Seems To Be The Hardest Word са се превърнали в класика и стандарт в поп музиката.



Други негови известни песни от 80-те години са I'm Still Standing, I Guess That's Why They Call It The Blues, Nikita, Sad Songs, дуетът с Джордж Майкъл Don't Let The Sun Go Down On Me. Носител е и на награда "Оскар" за композициите, включени в песента на анимационния филм на Уолт Дисни "Цар Лъв".



Припомняме, че носителят на Грами цели пет пъти и съпругът му Дейвид Фърниш са горди родители на две момчета.



Когато еднополовите бракове станаха легални в Обединеното кралство през 2014 г., Джон и Фърниш официално се ожениха в Уиндзор, Англия, като порасналите вече Закари и Илайджа бяха техните носители на пръстена на церемонията.