Изглежда, че Бенедикт Къмбърбач и Оливия Колман ще имат неприятен развод. Двете британски звезди подписаха участие в The Roses ("Семейство Роуз"), нов прочит на черната комедия от 1989 г. The War of the Roses ("Войната на Семейство Роуз"), в която участват Майкъл Дъглас и Катлийн Търнър.



Джей Роуч, комедиен режисьор, който плавно се насочи към драма с филми като Recount и Bombshell, ръководи лентата, пише The Hollywood Reporter. Тони Макнамара, който си донесе номинация за "Оскар" с написването на всепризнатия "Клети създания", е автор на сценария, базиран на романа на Уорън Адлер от 1981 г.



Оригиналният филм, режисиран от Дани Де Вито разказва за семейна двойка - Оливър и Барбара Роуз, които привидно живеят перфектния живот в перфектно старо имение. Когато съпругата осъзнава, че вече не обича съпруга си и всъщност горчиво го ненавижда, процедурата по техния развод бързо се задвижва. Тя започва свирепо и оттам само ескалира, докато взаимни унижения, саботаж и насилие завладяват и двете страни.



Къмбърбач, който спечели номинация за "Оскар" за изпълнението си в The Imitation Game ("Игра на кодове") от 2014 г., наскоро беше видян в адаптацията на Роалд Дал от Уес Андерсън The Wonderful Story of Henry Sugar.



Колман, който спечели "Оскар" за "Фаворитката" на Йоргос Лантимос, за последно се появи на големия екран в "Уонка". Следва да я гледаме в тандем с любимото на всички мече в "Падингтън в Перу".