Кукленият театър кани малки и големи на забавления

© Приготвяте се за летни пътешествия - за джунглата или дори и за пустинята Сахара? Надяваме се да не се пропуска нищо в екипировката. Е, някои ще смогнат да поотремонтират нещо у дома, други пък ще поприключенстват из града или пък на село, на море и планина с книжка, сложена в багажа, но и с някоя игра...



При всчки положения – не пропускайте да се присъедините и към ПРИКЛЮЧЕНИЕТО ТЕАТЪР. Защото през тази официално последна за сезона седмица в театъра, пътешествието е предназначено за истинските малки и големи ОТКРИВАТЕЛИ И ИЗОБРЕТАТЕЛИ.



Не, тази седмица няма да се почувствате почти КАТО В 3D ГЕЙМИНГ ЗАЛА: обгърнати от звук, и пушечна машина, обрулени дори с вятър като миналата седмица в ДКТ-Пловдив. Няма и да се почувствате като участници във филма "Храмът на обречените" където заедно с Индиана Джоунс и Малчо, да сте като качили се на шашавите вагонетки в подземие. А по-скоро, представете си, че влизате в хангар, или в команден пункт за въздушно управление и контрол - е, може-симулатор, от където да се вижда цял самолет на сцена, и където заради авария... и жички да стърчат от него. Всъщност не си представяйте, а вижте как цялото звездно, блещукащо небе и различни планети и светове могат да се съберат в зала, но и с философските си измерения да я озарят? А можете ли все още да очиствате сетивата си и да се отърсвате за малко от ежедневни проблеми и да поглеждате на света през любопитството на дете?



Заповядайте на 27 юни 2019 /четвъртък/ от 19.00 ч. в ДКТ-Пловдив, където ще можете да видите любимото на всички ни произведение по Антоан дьо Сент-Екзюпери "МАЛКИЯТ ПРИНЦ". Не забравяйте това е и част и от Ад-Хок Ексклузивното събитие на ДКТ-Пловдив и Издателство "Колибри": Литература - измерения - "Литература и превръщането й в театрално пространство", където закупилите си билет за едноименния спектакъл могат да си вземат и книгата с отстъпка от 30%! За изкушените от театралното изкуство - това е като да сте се докоснали до произведение на Филип Жанти /Philippe Genty /



А след такова сценично пътешествие - за някои - почти като ДО ПЛАНЕТАРИУМА В СМОЛЯН, дори до ОБСЕРВАТОРИЯТА В РОЖЕН, но изпълнени с друг вид съдържание и поднесени с любов и фантазия, не пропускайте да хванете по пътя и... спектакъла "ЖИТЕНАТА ПИТКА". Той ще бъде представен за Вас от ДВАМА СТРАНСТВАЩИ ХЛЕБАРИ на 29 юни 2019 /събота/ от 10.30 ч . и от 11.45 ч. в ДКТ-Пловдив.



Някои не знаят още, какво означават някои архаични думи в областта на готварството? Но предполагаме - искате да се забавлявате ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО В КУХНЯТА в приготвяне на зимнина през лятото и децата да се включват с удоволствие в това занимание. Тогава това със сигурност е Вашето представление, където черпаците, гевгирите и салатените щипки, а защо не и електроуредите - оживяват, за да се включат в ИГРАТА ТЕАТЪР. И това не се казва Полтъргайст? Нито "Извънземното" на Спилбърг? А нещо което да стане повод да си помечтаете за кухненски робот или да прочетете за Перо-чист-пазаро-гот робота на писателя Виктор Самуилов. Всъщност този спектакъл е подходящ и за всякакъв вид ПАРТИТА - тъй че възползвайте се да превърнете делника в празник чрез нас.



И докато си мислите, че този път ДКТ-Пловдив ще Ви отведе в света на феите и зъбките, то следва изненада. на 30 юни 2019 /неделя/ от 10.30 ч. и от 11.45 ч. чрез и в ДКТ-Пловдив ще се озовете в света на зъболекарството, а не на зъбчатите колела. Ще видите сценичната дрелка и сценичната бормашина наред с "ЧУК И ПУК", които като "НАЛУДНИЧАВИ ПРОФЕСОРИ" като истински "РАЗБИВАЧИ НА МИТОВЕ" биха вилняли из Вашата уста ако не се спазват правила. И внимание - научно е доказан този факт!-още повече, когато това се случва за Вас чрез средствата на СЦЕНИЧНАТА МАШИНАРИЯ..



Ако ли някой се опитва все още да Ви категоризира и противопостави като Ви определи напр. като "нърд" и "гийк" или като привърженици на "грубоватата сила" срещу "хитрият ум", то не им се подавайте! Междувременно можете да преведете тези думички на баба и на дядо - запомнете не всички от тях са били някога геймъри в България - те пък ще ви доразкажат след спектакъла ни "БОЛЕН ЗДРАВ НОСИ" за нощвата и каруцата и за мелничното колело - както и за това, че самолетостроенето напр.не започва от нас. Кукленият театър може да извършва чудесааа! - може да изгражда събирателни мостове между поколения! Макар че този път - можете да се съберете на "тайфи" и така да започне Вашето "синьо лято" - този път не като гледащи го, а като ПРАВЕЩИ ФИЛМ! Дори се екипирайте с КАМЕРИ И ФОТОАПАРАТИ, а за големите майстори на заснемане чрез дрон, по тяхна преценка - понеже не подсигуряваме нито кран, нито фарт - и такова заснимане е възможно! На 29ти и на 30ти юни 2019 /събота и неделя/ от 10.30 ч. ДКТ-Пловдив ще Ви очаква в Парк "Дондукова градина" - на ул. "Христо Г. Данов“ – Пловдив за спектакъла! Ще ни разпознаете по купата сено /Айртон Сена няма да присъства/ и по каруцата 4х4 - казваме й така, защото актьорите чрез нея ще трябва да претворят декора неколкократно...и по народните носии...ЗАБАВЛЯВАЙТЕ СЕ С НАС!



Запазете свежестта на чувството за хумор в себе си! Включете се в ОПЪН ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ТЕАТЪР - THE OPEN CHALLENGE THEATAIR! Поканата е отворена и за АрдУино и за Пико но и за Лего- конструктори и програмисти и за всякакви други любители на моделизма и заснемането! Още повече, когато на това събитие ще стане дебюта и на новото попълнение на ДКТ-Пловдив - на актьора Радослав Арнаудов. Нека помним, че и видеото и гейминга, и образователните виртуални пособия и др. джаджи за деца се правят от порасналите такива! Насладете се на уличното театрално изкуство и оставете своята лепта! Подготовката за събитието е в Гугъл се казва Джим Хенсън или Virtual Production with Jim Henson /Виртуалната продукция с Джим Хенсън/, но може и From Muppets to Digital Puppets /От Мъпети към Дигитална анимация/. Очакваме Ви!



МАЛКИЯТ ПРИНЦ - на 27 юни 2019 /четвъртък/ от 19.00 ч. в ДКТ-Пловдив



Автор - Антоан дьо Сент-Екзюпери / Режисьор - Руслан Кудашов / Сценография и кукли - Алевтина Торик и Андрей Запорожски / Музинално оформление - Владимир Бичковски / Участват - Румен Караманов, Живко Джуранов, Татяна Етимова, Наталия Василева, Росен Русев, Емилия Копчева



Когато детето попита възрастните какво е приятелството, любовта към една роза и какво е да опитомиш лисица - трябва да се отговаря. Именно това бихме искали да провокираме – за да може молбата "Нарисувай ми овца", да е най-истинското и естествено нещо, което може да ни се случи в живота. Спектакълът е наречен за възрастни с деца. Това е така, защото каним и по-големите да дойдат в салона и да се опитат да дадат отговори за всички тези важни неща, които се случват на сцената.



ЖИТЕНАТА ПИТКА - на 29 юни 2019 /събота/ от 10.30 ч. и от 11.45 ч. в ДКТ-Пловдив



по българска народна приказка



Режисьор - Ирослав Петков/ Сценография - Мария Ибришимова / Композитор - Кристиян Бояджиев



Участват - Наталия Василева и Александър Караманов / Соня Ботева и Панайот Добрев



Знаят ли децата, какво са "нощви“, за какво служи "маята“, от къде идва брашното… изобщо как се меси вкусна питка – това могат да научат децата от нашия спектакъл. Познатата приказка, разказана от двама странстващи хлебари. Техните чували, бъркалки, черпаци, кани и гевгири се превръщат в героите от приказката. Иначе - ще видите историята точно такава, каквато сте чували, чели или разказвали.



ЧУК И ПУК – на 30 юни 2019 /неделя/ от 10.30 ч. и от 11.45 ч. чрез и в ДКТ-Пловдив



Автор - по Турбьорн Егнер / Режисьор - Стоян Ангелов / Сценография - Диана Узунова /Музика - Гергана Василева / Участват - Наталия Василева и Михаела Андонова или Емилия Копчева и Александър Караманов



Весел образователен спектакъл, който ще помогне да децата да открият разни важни тайни за зъбките!



БОЛЕН ЗДРАВ НОСИ - на 29-ти и на 30-ти юни 2019 /събота и неделя/ от 10.30 ч. ДКТ-Пловдив ще Ви очаква в Парк "Дондукова градина" - на ул. "Христо Г. Данов“



Спектакъл по българска народна приказка



Режисьор - Ирослав Петков / Сценография - Мария Ибришимова / Участват - Наталия Василева, Александър Караманов / Радослав Арнаудов



Забележителна българска народна приказка, в която са противопоставени грубата сила и хитрият ум. Радваме се, когато по-слабият надхитри по-силния. По този начин се възцарява някакъв вид справедливост. Щом, обаче, започне да се прекалява с хитрините, те се превръщат в лъжи и измами. Тогава започваме да симпатизираме на другия. Точно, защото, макар и силен, е наивен и доверчив. Но не е честно да страда заради измамници. Нима този проблем не е познат и в нашето съвремие?... Колко мъдри са народните приказки?!