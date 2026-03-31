Автор: Васил Динев 13:36 / 31.03.2026 8099

Къци Вапцаров сподели в социалната мрежа Фейсбук впечатленията си от своето посещение в Китай, където е прекарал десетина дни:



"И така, прибрах се от Китай... Разбира се, за 10 дни човек не може да опознае и да се докосне до всичко. Това е необятна страна, океан, различен от нас. Страна, от която бихме могли много да се научим, ако имаме желание, но аз знам, че нямаме.



Какво ме впечатли най-много. Позитивни хора. Скромни, трудолюбиви. Не видях графити по улиците. Не видях един фас или боклуци и на земята. Не видях просяци, бездомници, не видях дебел човек.



Не видях улични котки и кучета. Изключително чисто. Зелено, пълно с цветя и градини. По улиците хвърчат моторчета и коли изцяло на ток. Абсолютно безшумно.



Само тук те на автобус или камион от чистотата можеш да видиш с ДВГ. Не видях кола, която да пуши. Не се краде. Изгубен телефон се предава в полицията и се връща на собственика.



Вкусно, чисто и безопасно. За ползите, които можем да вземем в областта на образованието и медицината, може дълго да се говори. За технологиите, смятам, е излишно. Там е ясно.



Само ще кажа, че е изключително трудно и изключителна привилегия да бъдеш приет във висше учебно заведение. Това става с ужасно много труд и частни уроци без значение откъде идваш.



Такова разнообразие на вкусни пресни зеленчуци и плодове отдавна не бях виждал. Навсякъде се усеща ред и дисциплина, както и се вижда чистота и желание на всеки граждани да служи на държавата си.



Много доброволци отиват и застават регулировчици на големи кръстовища абсолютно безплатно. Държавата не пресира никой да бъде член на партията, както и не ограничава никой в религията, която иска да изповядва. Мога още дълго да говоря... Но с две думи - впечатлен съм!



Знам, че дървените философии и професорите имат много какво да кажат, но повярвайте, няма смисъл."