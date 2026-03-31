Къци Вапцаров сподели в социалната мрежа Фейсбук впечатленията си от своето посещение в Китай, където е прекарал десетина дни:
"И така, прибрах се от Китай... Разбира се, за 10 дни човек не може да опознае и да се докосне до всичко. Това е необятна страна, океан, различен от нас. Страна, от която бихме могли много да се научим, ако имаме желание, но аз знам, че нямаме.
Какво ме впечатли най-много. Позитивни хора. Скромни, трудолюбиви. Не видях графити по улиците. Не видях един фас или боклуци и на земята. Не видях просяци, бездомници, не видях дебел човек.
Не видях улични котки и кучета. Изключително чисто. Зелено, пълно с цветя и градини. По улиците хвърчат моторчета и коли изцяло на ток. Абсолютно безшумно.
Само тук те на автобус или камион от чистотата можеш да видиш с ДВГ. Не видях кола, която да пуши. Не се краде. Изгубен телефон се предава в полицията и се връща на собственика.
Вкусно, чисто и безопасно. За ползите, които можем да вземем в областта на образованието и медицината, може дълго да се говори. За технологиите, смятам, е излишно. Там е ясно.
Само ще кажа, че е изключително трудно и изключителна привилегия да бъдеш приет във висше учебно заведение. Това става с ужасно много труд и частни уроци без значение откъде идваш.
Такова разнообразие на вкусни пресни зеленчуци и плодове отдавна не бях виждал. Навсякъде се усеща ред и дисциплина, както и се вижда чистота и желание на всеки граждани да служи на държавата си.
Много доброволци отиват и застават регулировчици на големи кръстовища абсолютно безплатно. Държавата не пресира никой да бъде член на партията, както и не ограничава никой в религията, която иска да изповядва. Мога още дълго да говоря... Но с две думи - впечатлен съм!
Знам, че дървените философии и професорите имат много какво да кажат, но повярвайте, няма смисъл."
Къци Вапцаров се прибра: Не видях просяци, бездомници, не видях дебел човек
Още по темата
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Голям Ботев
на 31.03.2026 г.
Още един който си мисли че е видял Китай и го е опознал.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.