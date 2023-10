Красиво семейство са, но неотдавнашна афера бе на косъм да ги раздели 

© В документалната поредица на Netflix - Beckham, футболистът разказва много подробности за кариерата и личния си живот. Именно там и Виктория Бекъм говори за първи път за болката, която е изпитала след твърденията за предполагаемата афера на съпруга й Дейвид с Ребека Лус.



Почти 20 години след като се твърдеше, че той и личният му асистент са се сближили прекалено много, докато Бекъм играеше в Испания за Реал Мадрид, Виктория Бекъм разкрива, че месеците след това са били "най-трудните" в живота й, както и че двамата вече не са се чувствали като двойката, която са били преди това.



Междувременно Бекъм признава че все още не знае как са преминали през кризата от 2003 г., но той и съпругата му от Spice Girls са знаели, че трябва да се "борят за семейството си". Двамата са се чувствали така сякаш "се давят", когато проблемите в брака им влизат в заглавията на толкова много медии и то в продължение на месеци.



Бившият капитан на Англия също разказва как се е "чувствал физически болен всеки ден", докато той и Виктория са водили битка за спасяването на брака си.



Двойката присъства на премиерата в Лондон на документален филм от четири части на Netflix, който обхваща живота на футболиста - от детството му до последната му "роля" като съсобственик на американския футболен клуб Интер Маями.



Бекъм и съпругата му дизайнерка, която на премиерата носеше бял костюм с панталон от собствения си бранд, бяха в компанията на четирите им деца - Бруклин, Ромео, Круз и Харпър, както и съпругата на Бруклин - Никола Пелц и приятелката модел на Ромео - Миа Регън.



Сред знаменитостите в списъка с гости бяха Джеймс Кордън, Тана Рамзи, Гари Невил, Алекса Чънг и Стив Брус, а след това Бекъм организира пищно парти в клуб The Twenty Two в Мейфеър.



И въпреки че през последните години бракът на Дейвид и Виктория е за пример и семейството изглежда изключително щастливо, кризата, която са преживели преди години, ги е белязала за цял живот. В изключително честно интервю в четвъртия и последен епизод, 49-годишната Виктория Бекъм едвам сдържа сълзите си, когато я питат дали това е най-трудният период в брака им. "100 процента", признава тя. "Това беше най-трудният период за нас, защото имахме чувството, че светът е срещу нас", разкрива тя и продължава:



"До преди историята в Мадрид понякога се чувствахме като ние срещу всички останали, но бяхме заедно, бяхме свързани, имахме се един друг. Но когато бяхме в Испания, го нямаше чувството, че се имаме един друг. И това е тъжно. Дори не знам как да опиша колко трудно беше. И как ми се отрази."



Поклащайки глава, той казва: "Не знам как го преживяхме, честно казано. Виктория е всичко за мен, да я видя наранена беше невероятно трудно, но ние сме бойци и по това време трябваше да се борим един за друг, трябваше да се борим за семейството си. Но това, което имахме, беше голямо и си струваше да се борим за него. Имаше дни, в които се събуждах и си мислех: "Как ще отида на работа? Как ще стигна до това тренировъчно игрище? Как ще изглеждам така, сякаш всичко е наред? Чувствах се физически болен всеки ден, когато отварях очи, "Как ще направя това?"



Кризата им всъщност кара Виктория Бекъм да вземе решение и да се премести в Мадрид, където купуват къща за 3 милиона британски лири. На по-късен етап тя ражда и третия син на двойката, Круз, сега на 18 години, в испанската столица.



Въпреки това обаче Виктория описва времето им в Мадрид като "кошмар" и "абсолютен цирк", докато Бекъм казва, че нищо не е било наред там, като дава пример как дори бягането в училище на децата им е било "на живо по испанската телевизия".



Двойката обаче признава, че документалният филм Beckham, който включва истории на родителите на Бекъм Тед и Сандра, сър Алекс Фъргюсън, Гари Невил и най-добрия приятел на Бекъм - Дейв Гарднър, е бил като "терапия" за тях.



Виктория разкрива и облекчението си при преместването им в Лос Анджелис, където след Реал Мадрид Дейвид Бекъм играе за Ел Ей Галакси, признавайки, че се почувствала "спокойна".



"Бях толкова облекчена, че си тръгвам от такава трудна ситуация в Испания. Лос Анджелис беше място, където всичко беше много по-лесно. По-лесно намиране на къща, по-лесно намиране на училище, нямаше езикова бариера. За мен това беше сбъдването на всичките ми мечти." Това, разбира се, не продължава дълго, след като Бекъм взима решение да играе за Милан в Италия. Въпреки това обаче семейство Бекъм успява да се справи и с това, защото са силни и се обичат.



Финалът на сериала показва двойката да танцува на хита на Доли Партън и Кени Роджърс "Islands in the Stream" в техния преустроен хамбар в Оксфордшър. В Beckham участват и четирите им деца, включително дъщеря им Харпър, която е само на 12 г., както и съпругата на Бруклин - Никола Пелц.