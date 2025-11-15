ИЗПРАТИ НОВИНА
Коледните пости: Какво да ядем по дни
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:30
©
Коледните пости 2025 година започнаха днес, 15 ноември и ще продължат до 25 декември, Рождество Христово. Според църковните правила, този пост е втори по важност след Великия пост, макар и по-малко строг. По време на Рождественския пост е важно да помним, че основното въздържание не е в храната, а в духовното. Затова, на първо място, трябва да пречистим мислите, думите и действията си.

Какво можете да ядете по време на Рождественския пост и какво е забранено?

По време на Рождественския пост трябва да посещавате църковни служби, да отидете на изповед, да простите на онези, които са ви обидили, да вършите повече добри дела, да помагате на нуждаещите се.

 

Какво не трябва да правите по време на Рождественския пост:

- да се кълнете, да лъжете, да осъждате, да клюкарствате;

- да пушите, да пиете, да преяждате;

- да мързелувате, да се отдавате на шумни забавления.

Коледният пост изисква въздържание от месо, мляко, масло и яйца - всички животински продукти. Рибата и морските дарове са разрешени в определени дни. През останалото време протеините могат да се набавят от бобови растения, гъби и ядки.

Рождественският пост е разделен на три периода: от 15 ноември до 6 декември, от 7 до 18 декември и от 19 до 24 декември.

От 15 ноември до 6 декември включително хранителният режим изглежда така:

Понеделник - разрешена е топла храна без олио;

Вторник, четвъртък, събота и неделя - рибата е разрешена;

Сряда и петък - суха храна (хляб, вода, сол, сурови плодове и зеленчуци, сушени плодове, ядки, мед, тоест термично необработена храна);

На 6 декември (Никулден) задължително се яде риба;

От 7 до 18 декември включително менюто е следното:

Вторник и четвъртък - топла храна с масло, без риба;

В другите дни от седмицата правилата за хранене не се променят за посочения период.

От 19 до 24 декември включително – най-строгата част от поста хранителният режим е следният:

Понеделник, сряда, петък - строг сух пост;

Вторник и четвъртък - топла храна без олио;

Събота и неделя - олиото е разрешено.

В навечерието на Коледа (24 декември) можете да пиете вода, но храната е забранена, докато на небето не се появи първата звезда - символ на Витлеемската звезда, която е възвестила раждането на Спасителя.

Виното е разрешено в малки количества в събота и неделя, както и на големи празници - Въведение на Пресвета Богородица в храма и Никулден.

 

Постът е противопоказан за деца под 7-годишна възраст, бременни жени, наскоро болни или страдащи от диабет, стомашно-чревни проблеми или рак, пише actualno.


