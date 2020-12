Кой ще влезе в Залата на славата на най-популярните WSOP покер игри

© 2020 година не беше особено добра за популярните покер игри в световен мащаб, най-вече заради Ковид-19. Много от играчите трябваше да променят плановете си за събитията на живо. Много от предстоящите турнири бяха отменени, а World Series of Poker минаха онлайн.



Заради епидемията тази година за пръв път от 2001 година насам не бяха обявени номинации за Покер залата на славата, а страницата за онлайн номинациите не е актуализирана.



Все пак феновете се надяват, че церемония по въвеждане в Покер залата на славата през 2021 година ще има и на нея ще бъдат почетени поне двама играчи.



Какви са критериите за Покер залата на славата



Има критерии, според които играч човек може да бъде номиниран за Залата на славата на покера:



За да бъде номиниран един покерджия, той трябва да е на възраст минимум 40 години



Играчът трябва да е играл срещу най-силната конкуренция



Играчът трябва да е играл за високи залози и да е печелил



Играчът трябва да е помогнал за успеха и растежа на играта



Предвид тези критерии, това са най-вероятните кандидати за номинация за Залата на славата на WSOP за 2021 година.



Антонио "Магьосникът“ Есфандиари



Един от най-колоритните покерджии в покер света и любимец на феновете. Той отговаря на възрастовия критерий и има страхотно покер резюме и блестящи резултати.



Има 28 000 000 долара печалби от турнири на живо и три победи от WSOP, както и участия в много телевизионни игри като High Stakes Poker и Poker After Dark.



Патрик Антониус



Финландецът ще навърши 40 години през декември, което най-накрая го прави допустим за номинация през 2021 година. Той е един от най-известните играчи с високи залози в световен мащаб и доминиращата сила в кеш игрите и турнирите по цял свят.



Антониус има 12 000 000 долара печалби от турнири на живо, в които доминира от години, а напоследък се изявява и в интернет покера.



Джо Хахем



Победителят в главното събитие на WSOP за 2005 година е от онези играчи, които отдавна заслужават да са в Залата на славата на покера. Той е и първият австралиец, над 12 500 000 долара печалби и е член на PokerStars Team Pro.



Хахем учудващо винаги е бягал от светлината на прожекторите, което донякъде е причина да не е влязъл в Залата на славата досега.



Ели Елезра



Живеещият в САЩ израелец има четири победи от WSOP плюс титла от Световния покер тур, а приходите възлизат на 3,8 милиона долара.



Елезра е редовен участник в игри с високи залози в Лас Вегас, както и в шоута като Poker After Dark и High Stakes Poker. Като се има предвид, че тази година ще навърши 60 години, изглежда очевиден кандидат за Залата на славата за 2021 година.



Гус Хансен



"Великият датчанин“ в началото и средата на 2000-те има поредица от забележителни резултати от турнири, особено в WPT събития. Той има свръхагресивен стил на игра, с който обърква и доминира напълно противниците си.



Общите му печалби от турнири възлизат на 10 278 000 долара, има и една победа от WSOP през 2010 година. Освен това е един от най-оригиналните играчи в шоуто High Stakes Poke и е канен в много други телевизионни игри.



Хансен редовно играе в Лас Вегас и е един от двигателите за прекрояването на Texas Hold’em.



Крис Бьорин



Шведът е от играчите, избягващи публичността, което не пречи на резултатността му. Той има две победи от WSOP и над 5,7 милиона долара печалби от турнири на живо. Играл е в Швеция, цяла Европа и САЩ, а сега и в Лондон.



От 1990 година е редовен участник в World Series of Poker.



Мат Савидж



Той е от категорията на т.нар. "сътрудници“, допринесли за растежа и популярността на покера. Савидж е направил страхотни неща за играта, а най-голямото му постижение е основаването на Асоциацията на директорите на турнирите (TDA).



След като прекарва доста време по турнири като World Series of Poker и World Poker Tour, Мат днес е един от най-известните турнирни директори. Бил е в списъка на кандидатите за Залата на славата няколко пъти и може би 2021-ва ще е неговата година.



Пол Пхуа



Богат азиатски бизнесмен, който обича да играе за безумно високи залози, който направи много за покера през последните години, стартирайки Triton Poker Series, която събира някои от най-известните професионалисти около кеш игрите и турнирите с ултра високи залози.



Много от събитията на Triton са показани в YouTube, привличайки стотици хиляди фенове от цял свят, което го прави перспективен "сътрудник“.