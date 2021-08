Кои са най-търсените ротативки сред българските играчи?

© Много от нас са се забавлявали, уплътнявайки свободното си време, с игри на компютъра. Най-често се започва с пасианси с карти и фигури, ма джонг, открий скритите предмети и т.н.



По-напредналите продължават и вече със залози с покер, блекджек, рулетка, ротативка, слот, бакара, кено, бинго, хазартни игри със зарове и игри с топчета или други подобни игри на маса и игри с карти.



С напредването на технологиите и усъвършенстването на програмните езици се появяват и днешните слот игри.



Ротативки с плодове



Несъмнено най-известната игра с плодови символи е Супер хот 20. Участват най-различни плодови символи – лимон, ягода, грозде, ананас. Най-доходоносни са 7-ците, а повечето плодчета носят високи джакпоти. Игралните автомати са придружени от таблица с печелившите символи и комбинации.



Една от тях е Burning Hot, като този път играта разполага с 40 линии, вместo стандартните 5. Лимони, череши, диня, грозде и сливи са само част от символите, които ще срещнете в играта. Те могат да ви донесат разнородни печалби, ако попаднете на 3 или повече от тях на барабаните. Wild символа е детелина, като тя е способна да замества другите символи в играта, за да образува повече печалби. Скатер символите са два – Долар и Звезда.



Египетски ротативки с пирамиди



Древен Египет е тема на няколко игри като Rise of Ra и Book of Ra.



Тематиката на Rise of Ra е свързана с древен Египет и символите на барабаните са от този период на човешката история. Wild символ в играта е скарабея.



Book of Ra разполага с 5 барабана и 10 печеливши линии, а тематиката и обхваща историята на древен Еипет. Тук ще намерим множество разнообразни символи от древен Египет, както и класически символи 10-ка, Вале, Дама, Поп и Асо.



Съкровището на Египет обединява интересната тематика на древен Египет с десетки възможности за печалба. Играта включва множество разнообразни символи от древен Египет - Свитъци, Котки, Фараони и Скарабеи. Уайлда е под формата на пирамида. Владетелката пък е Скатер символът в играта.



Амазон Батъл



Амазон батъл една от най-интересните казино игри. Тематиката е приключенска, играта разполага с 5 барабана, а печелившите линии наброяват 30. Тук присъстват Вале, Дама, Поп и Асо, но ще намерите и най-различни символи с Амазонки, както и Тигър. Уайлд символът е боен кон.



Game of thrones



Играта е е кръстена на едноименният сериал. Символите са сързани с него. Те включват герои от филма, както и Вале, Дама, Поп и Асо. Уайлда е изобразен с логото на шоуто, а Скатер символът е Трон.



Mega Moolah



Това е слот игра, като символите варират от обичайните 10, Вале, Дама, Поп, Асо, до най-различни диви животни - зебра, носорог, антилопа и слон. Уайлд символът е Лъвът, а Скатера е маймуна.



Тарзан



Играта Тарзан съчетава множество интересни символи в играта - класическите диня, портокал и ябълка. Има екзотични животни - папагали, маймуни и леопарди, а още и откриватели. Самият тарзан е Wild символът, а Scatter – а е под формата на Колело с награди.



И не забравяйте - за да правите истински залози е нужно да сте на възраст 18+ години, за да получите право да играете на хазарт.