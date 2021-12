Китайски автомобилен гигант стъпва в България

© Китайският производител на автомобили Dongfeng Motor Corporation вече има официален представител в България в лицето на Ауто Юнион. Засега не е ясно кои точно модели на марката ще се появят на родна земя, но вече са били бсъдени спецификациите и цените на първата партида превозни средства по поръчка за износ от Dongfeng.



Dongfeng е китайски държавен производител на автомобили със седалище в Ухан, Хубей, Китай. Очаква се на българския пазар моделите на фирмата да се предлагат с 12-годишна гаранция.



Традиционно един от "Голямата четворка“ китайски автомобилни производители, Dongfeng в момента е в челната позиция по отношение на продукцията заедно с Changan Automobile, FAW Group и SAIC Motor. В допълнение към леки и лекотоварни превозни средства, компанията също произвежда части и си сътрудничи с чуждестранни компании, със съвместни предприятия като Dongfeng Yulon, Dongfeng Yueda Kia, Dongfeng Honda, Dongfeng Motor Co., Ltd. (DFL, с Nissan), Dongfeng Peugeot-Citroën и Dongfeng Renault (съвместни предприятия на Dongfeng Motor Group).







Компанията беше вторият по големина китайски производител на превозни средства през 2014 г. с производствен обем, произвеждащ над 3.5 милиона превозни средства. Производството на лекотоварни превозни средства бе по-високо от всички други местни производители с близо 450 000 бройки. Dongfeng Sokon Automobile, известен в международен мащаб като DFSK Motor (съвместно предприятие между Dongfeng и Chongqing Sokon Industry Group Co Ltd) пък е и производител на електрическата Dacia Spring.