Как се живее със 100 долара на месец в един от най-скъпите градове в света?

© Как да изкараш цял месец в Ню Йорк само със 100 долара? Видео поредица от 27-годишен комедиант стана популярна в TikTok и увеличи последователите му до над 130 000 само за 30 дни, пише Insider, цитирани от Darik Business Review.



Само преди месец комедиантът Франки Хой е тотално разорен. Той разказва, че заради поредица от грешни финансови решения разполага със спестявания от само 139 долара.



До края на миналата година Хой работи като шофьор на камион. Следва преместване в Ню Йорк и опит да се изявява като стендъп комедиант.



Въпреки че често участва в представления, той казва, че единствените му доходи идват от несигурната му работа в кетъринг компания.



Хой обаче знае, че трябва да пести пари. В началото на ноември му идва идеята да се опита да преживее седмица със 100 долара.



27-годишният младеж е доста ентусиазиран, но очаква приключението му да не продължи дълго. След като изкарва първите 7 дни с 33.08 долара, решава да види за колко време ще му стигнат останалите 66.92 долара.



Хой разказва, че в началото има едва 50 последователи в TikTok. Видеата му обаче придобиват популярност и днес той разполага с над 130 000. Най-популярното му видео вече е гледано над 8 млн. пъти.



“След третия ден всичко беше много различно. Последователите ми се увеличаваха бързо, което ме изненада“, казва той пред Business Insider.



Хой е от младите американци, които изпитват финансови затруднения на фона на задаващата се рецесия. Много от тях разчитат на кредитните си карти, живеят от заплата до заплата и не успяват да увеличават спестяванията си.



Високите разходи за живот в големите градове, като Ню Йорк например, карат все повече млади хора да се местят в по-малки населени места или да се завърнат в дома на родителите си.



Дори и преди началото на своето предизвикателство Хой избягва наемането на жилище. Той живее в своя ван, който паркира безплатно по улиците на Куинс.



Застраховката на колата възлиза на 120 долара на месец. Той обаче не шофира редовно, ето защо последното му зареждане с гориво е през октомври.



Без да включим цената на застраховката на минивана, ето как Хой успява да изкара месеца със 100 долара.







"Беше ми забавно да се наблюдавам как не харча пари“, казва той.



По време на месеца успява да увеличи спестяванията си от 139 на 800 долара, работейки десет дни в кетъргинг компания.



Първия ден харчи 7.60 долара, от които 4.34 долара за кафе в Dunkin' Donuts и 3.26 долара за бутилка минерална вода.



След месец той започва своя ден номер 31 с общо 4.33 долара в джоба - колкото да може да се прибере след работа. Тогава за първи път от няколко дни плаща билета си в метрото и оставя бакшиш от 1.58 долара на музиканти.



Най-голямото предизвикателство пред Хой е намаляването на разходите за храна.



През месеца той често консумира парчета пица за по 1.50 долара, овесени ядки, рамен или кнедли от китайски ресторант, предлагащ 10 броя за 3 долара.



В дните, в които е на работа, се храни безплатно. Често ползва и услугата Too Good To Go — приложение, което помага на ресторантите да продадат последните си порции храна със сериозна отстъпка. Разбира се, често прибягва до помощта на приятелите си.



27-годишният младеж спира да пие алкохол по време на предизвикателството и планира да се откаже напълно от вредния навик.