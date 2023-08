© AEW Българската звезда в кеча Мирослав Барняшев, известен като "Русев" от WWE (Световната федерация по кеч) и "Миро" от AEW (All Elite Wrestling) получи ново предизвикателство.



Състезателят ни в развлекателния спорт се намеси след успеха на една от машините за победи в най-бързо развиващата се кеч компания в света в момента - AEW - Пауърхаус Хобс в последното шоу на организацията.



Чернокожият атлет победи американеца от азиатски произход Кевин Ку за по-малко от 2 минути (1:58) на шоуто AEW Collision 10, което се проведе през уикенда в Кентъки, САЩ.



Точно след успеха на екрана зад ринга се поява Миро, който прие отправеното по-рано предизвикателство от Хобс да се срещнат един срещу друг.



Българинът беше откровен по време на промото си срещу бившия шампион на TNT, заявявайки в един момент, че ще "пикае върху студеното му мъртво тяло" и че Хобс може да нарече Миро свой "бог". Пътищата на двамата мъже все още не са се пресичали на ринга. Битката обаче вече има и дата.



Сблъсъкът ще се проведе на 3-и септември на събитието AEW All Out, което е само седмица след като AEW ще гостува на митичния стадион "Уембли" в Лондон, Англия.



Миро е в серия от 3 поредни победи като не познава "вкуса на загубата" от завръщането си на ринга.