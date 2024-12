Известен лекар: Не гледайте български телевизии, те редовно приемат антиваксъри, алтернативни лечители и всякакви други шарлатани

© Д-р Стефан Митев направи в страницата си в социалните мрежи кратък сравнителен анализ между английските и български национални телевизии.



"На снимката виждате английския актьор Адам Пиърсън, който на 5-годишна възраст е диагностициран с рядкото генетично заболяване неврофиброматоза тип 1. Той е активист в множество кампании против тормоза и насилието върху хора с деформации. Той беше и капитан на своя отбор в популярното куиз състезание University Challenge. Британските медии не се притесняват да показват хора с подобна външност и дори отправят послание за толерантност чрез него.



А сега да се върнем в нашата гадна действителност.



Българските телевизии не биха поканили подобен гост, защото "мислят" за аудиторията си. За сметка на това с отворени обятия редовно приемат антиваксъри, алтернативни лечители и всякакви други шарлатани. Медиите са едни от основните виновници за плачевния резултат от пандемията.



Не гледайте български телевизии!", зове още известният лекар.



Адам Пиърсън е роден в Кройдън, Лондон, на 6 януари 1985 г. заедно със своя еднояйчен брат близнак Нийл. След като удря главата си на петгодишна възраст, получената подутина продължи да съществува, вместо да зараства. Той бива диагностициран с неврофиброматоза тип I, която причинява растеж на неракови тумори върху нервната тъкан. Брат му има същото състояние – но то се проявява по съвсем различен начин, което двамата изследваха в документалния филм на BBC Horizon: My Amazing Twin през 2018 г.



През 2013 г. Пиърсън има ключова роля в номинирания за "Бафта" филм Under The Skin, режисиран от Джонатан Глейзър с участието на Скарлет Йохансон. Той играе себе си в независимия филм, DRIB и участва в американската черна комедия Chained For Life през следващата година.



Най-новият му е филм е A Different Man, където играе със Себастиан Стан. В този филм Пиърсън играе мъж със същото заболяване.



В лентата Себастиан Стан влиза в ролята на Едуард - мъж с неврофиброматоза, След като това цял живот е било мъчение за него, той получава възможността да мине през пластични операция и да излезе като напълно различен човек.



Едуард сле това среща Озуалд (Адам Пиърсън) - актьор, който играе самия Едуард в театрална постановка за живота му и изглежда досущ като него преди операцията.