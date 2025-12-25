ИЗПРАТИ НОВИНА
Изпращаме 2025 година с рекорд по магнитни бури, но 2026 ще бъде още по-свирепа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:54
©
Изминалата година беше рекордна по магнитни бури от десетилетие, но 2026 ще бъде още по-свирепа.

Според Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания на Руската академия на науките, изминалата година постави десетгодишен рекорд за брой магнитни бури. Те бяха колосалните 69, в сравнение с 44 година по-рано. И тъй като бурите рядко траят един ден, преживяхме 164 дни с бури, в сравнение с 94 година по-рано.

И така, тази година беше бясна . Определено рекорд от десетилетие. Което може би не е изненадващо, тъй като цикълът на слънчева активност е дълъг 11 години, така че просто се озовахме "на гребена на вълна“. Още по-изненадващо е, че по отношение на общия брой дни с геомагнитни смущения, изглежда достигаме 20-годишен връх. Така че този цикъл на активност наистина е бил аномално активен.

Сравним брой бури е наблюдаван през 2015 г. (79 бури) и 2016 г. (69 бури), съобщава Лабораторията. Цифрата от 2016 г. обаче вероятно ще бъде надмината през останалата седмица на 2025 г. По отношение на общия брой дни с геомагнитни смущения, последният път, когато са наблюдавани по-високи стойности (169 дни), е бил през 2005 г., тоест преди 20 години, съобщава Лабораторията.

Според Лабораторията, короналните дупки са се превърнали в акцента на годината. Докато преди година малцина знаеха какво представляват (това са "дупки“ в слънчевата атмосфера, през които блика слънчевият вятър), сега те са тема на разговорите в града. Те са тези, които предизвикаха основните магнитни бури през 2025 г.

Добрата новина е, че рекордът за всички времена за 21-ви век все още не е счупен; 2003 г. беше дори по-лоша. Тогава бяха регистрирани 272 дни с геомагнитни смущения, което означаваше, че бурите са се случвали по-често, отколкото не.

"Преминахме пика на слънчевата активност през 2024 г., така че защо магнитосферата на Земята постоянно потрепва? Намираме се в това, което е известно като "странен период“, каза астрономът Сергей Богачев пред KP.RU. Той добави: "Обикновено броят на бурите се увеличава в пика на цикъла и рязко спада в неговите дъна. Веднага след пика обаче настъпва "странен период“, продължаващ около три години, когато активността намалява забележимо, а броят на бурите се увеличава. Това вероятно се дължи на коронални дупки. Ако този модел е универсален, това означава, че току-що сме преживели първата година от предстоящото тригодишно магнитно буря и ни предстоят още две години. Но строго погледнато, в слънчевата физика няма такъв закон“.

Според експерта, предстоящата година, 2026, ще бъде още "по-бурна“ по отношение на бури. И вероятно 2027 също. Междувременно слънчевата активност ще продължи да намалява, но активността на магнитосферата на Земята няма да настъпи.







