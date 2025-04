Излизат наяве нови разкрития за Хари и Меган

© Известният кралски биограф Том Бауър се готви да издаде още една книга за принц Хари и Меган Маркъл, обещаваща нови разкрития, които навлизат още по-дълбоко в бурното пътуване на двойката, откакто се оттеглиха от кралския живот.



След успеха на своя бестселър от 2022 г. Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors, Бауър твърди, че е събрал значителен нов материал за Съсекс.



Той предполага, че връзката на двойката е под нарастващ натиск, особено поради противоречивите им подходи към живота в Калифорния, далеч от кралските прожектори, съобщи Mirror.



"Има много неща за разкриване. Това е история, от която светът все още е силно пленен“, каза Бауър.



Той вярва, че продължаващата съдебна битка на принц Хари в Обединеното кралство и разривите със Sentebale са накарали двойката да се почувства наранена, но решена да отстъпи.



"Бяха ранени без съмнение“, смята авторът.



Бауър е известен със своето нефилтрирано разказване на истории, след като написа биографиите на личности като Тони Блеър и семейство Бекъм.