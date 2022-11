Изчислиха кога човечеството ще изчезне

© Суперкомпютърът World One, предназначен за прогнозиране на цивилизационните модели, е предсказал кога човечеството ще изчезне, съобщава британският вестник The Daily Star.



Според изчисленията на машината, поръчана от Римския клуб през 70-те години на миналия век, колапсът на цивилизацията ще настъпи през 2050 г. Причината за края на света ще бъде човешката дейност, особено замърсяването и неговите отрицателни последици.



"Около 2040-2050 г. цивилизованият живот, какъвто го познаваме на тази планета, ще престане да съществува", се казва в прогнозата. Дори пълното преминаване към "екологични" автомобили и строгият контрол върху раждаемостта няма да подобрят ситуацията.



Daily Star припомня, че в прогнозата на World One за 2020 г. се твърди, че състоянието на планетата ще бъде "изключително критично".



Климатологът Йохан Рокстрьом заяви по-рано, че след по-малко от 50 години може да започне масова емиграция от Бразилия, Индия, Африка и Близкия изток заради повишаването на температурите. Ученият прогнозира, че затопляне от 2,4 градуса ще има непредвидими и "катастрофални" последици за Земята, създавайки изцяло нови условия за живот. Някои части на планетата вероятно ще престанат да бъдат обитаеми.