|Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
Какво сте се разревали за синята зона? Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране.
Под поста му заваляха различни мнения, на които той отговори:
Снимайте се пред НДК и се прибирайте на село!
