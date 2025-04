Истината зад един от най-големите световни музикални хитове

© Понякога най-дълбоките творения се раждат в неочаквани моменти. Такъв е случаят с един от най-разтърсващите и обичани хитове на ABBA – "The Winner Takes It All". Бьорн Улвеус, част от легендарната шведска четворка, признава, че е написал песента... докато е бил пиян.



"Случи се в един от онези дни, в които уискито ми беше чест спътник“, разказва той пред The Times. "Рядко пишех в такова състояние, защото на следващия ден обикновено думите звучат като пълни глупости. Но с тази песен... се получи нещо магично.“



И макар текстът да звучи като лично изповедание – особено предвид раздялата на Бьорн с Агнета Фелтскуг, с която делят сцена и брак – той настоява, че не е автобиографичен. По-скоро е опит да улови онази сурова човешка болка, която всички сме усещали след загуба.



Но зад тази искрена история стои и една лична трансформация. През 2007 г. Бьорн слага край на връзката си с алкохола. И не е единственият – колегата му Бени Андершон също прави същия избор, наричайки го "най-доброто решение в живота си“.



"Алкохолът започна да ми пречи – на времето ми, на фокуса ми, на всичко. Когато пиеш достатъчно дълго, започваш да губиш... и аз не исках да губя“, споделя Бени.



Днес ABBA са не просто икони на поп музиката. Те са и пример, че зад славата и блясъка има хора с битки, избори и уроци. И че понякога, за да спечелиш истински, трябва първо да се откажеш от нещо. Дори и от нещо толкова дълго присъствало в живота ти, колкото една чаша уиски.



А ние? Ние продължаваме да слушаме "The Winner Takes It All", защото знаем – понякога най-истинската болка звучи най-красиво