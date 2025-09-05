Илияна Йотова идва в село на 5 минути от Пловдив

© С тържествена проверка (заря) по повод 140-та годишнина от Съединението на България община "Родопи“ ще почете една от най-важните дати в българската история. Официалното честване ще се проведе на площад "Съединение“ в село Първенец в навечерието на празника - на 5 септември.



На тържественото отбелязване на значимата годишнина ще присъства вицепрезидентът Илияна Йотова. На официалната церемония са поканени министри, депутати, представители на институции. Програмата започва в 20:10 часа, когато от площада пред НЧ "Съзнание 1914“ официални лица, жители и гости ще се отправят в шествие, водено от Военен духов оркестър на съвместно командване на специалните операции към едноименния площад.



В 20:30 часа пред паметника на Захари Стоянов е кулминацията на празника, където започва тържествена проверка (заря) по повод 140-та годишнина от Съединението на България. Участие в церемонията ще вземат Военен духов оркестър и представителни роти от Съвместно командване на специалните операции, факлоносци и венценосци.



Слово ще произнесе кметът на община "Родопи“ Павел Михайлов и вицепрезидентът Илияна Йотова. Церемонията ще завърши с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Захари Стоянов и паметната плоча на мястото, където е взето решението за Съединението. Честванията на Деня на Съединението ще продължат с празнична програма с участието на Николай Славеев и танцова формация "Жарава“. Концертът започва в 21:15 часа на площада пред НЧ "Съзнание 1914“.



Село Първенец има съществена роля в Съединението на България. Тук, в продължение на два месеца постоянно заседава БТЦРК. През юли/август на 1885 година ханът на Тома Кацигра става главната квартира на Комитета, като най-подходящо място за пълноценни срещи и решения. Именно тук се решава Съединението да се провъзгласи на 15 септември 1885 година. Определя се и план за действие.



Според някои изследователи, Съединисткият комитет е създаден именно в Дермендере. Следват бурни събития в Пловдив и околността, които правят така, че провъзгласяването на Съединението се ускорява и то е извършено на 6 септември 1885.