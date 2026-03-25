Сара Джесика Паркър е американска актриса и продуцент от еврейски произход, носителка на две награди "Еми“ и четири награди "Златен глобус“. Номинирана е за награди "Сатурн“ и "Сателит“.

Най-известна е с ролята си на Кари Брадшоу в "Сексът и градът“, други известни продукции с нейно участие са "Меден месец във Вегас“, "Точен прицел“, "Ед Ууд“, "Клуб Първа съпруга“, "Марсиански атаки“, "Камъкът на раздора“, двата пълнометражни филма "Сексът и градът“, "Бягство от планетата Земя“, сериалът "Клуб Веселие“ и други.

Родена е на 25 март 1965 г. в Нелсънвил, САЩ. На 19 май 1997 г. Паркър се омъжва за актьора Матю Бродерик. Синът им Джеймс Уилки Бродерик е роден на 28 октомври 2002 г. и носи името на бащата на Бродерик – актьора Джеймс Уилки Бродерик. На 22 юни 2009 г. се раждат близначките Марион Лорета Елуел и Табита Ходж, износени от сурогатна майка.

Освен с ролята си в "Сексът и градът“ Сара Джесика Паркър е известна и с участието си във филми като "Меден месец във Вегас“ (1992), "Клуб Първа съпруга“ (1996), "Камъкът на раздора“ (2005) и "Къде покриха Морган?“ (2009).

След шестте сезона в сериала "Сексът и градът“ тя и актьорският състав снимат пълнометражните филми "Сексът и градът“ (2008) и "Сексът и градът 2“ (2010). Продукциите се радват на голям успех.

Паркър е считана за модна икона и влиятелна фигура в областта на модата. Била е лице на световноизвестни марки в тази индустрия и участва в редица рекламни кампании. На 7 юни 2007 г. тя представя собствена модна линия Битън, която включва дрехи и аксесоари, предлагани във веригата магазини "Стив енд Барис“.

