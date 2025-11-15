Христо Пъдев се подигра със Сашо Кадиев

© Актьорът Христо Пъдев си направи доста солена шега със Сашо Кадиев, като му подари запалка и стикер на ЦСКА. Всеизвестно е, че водещият на "Кой да знае" е левскар.



"Вижте каква запалка ми подари Христо Пъдев - запалка на ЦСКА, а аз съм от "Левски"", възмути се Кадиев и допълни:



""Само ЦСКА", така ли? Значи тези 100 лева, които ти дадох, не ти стигат - искаш да ме унижаваш още."



Забавни коментари веднага заваляха под поста.