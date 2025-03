Хирург сваля ударно 25 кг за 42 дена

© Поредният кандидат-самоубиец сваля ударно 25 кг за 42 дена, за да участва в бодибилдинг състезание, пише "България Днес".



31-годишният китайски лекар By Тиен Ген е хит в родината си, след като документира как изпосталява за нула време с чудовищна диета в съчетание с убийствени тренировки, пише "Одити сентрал“. В края на 2024 г. младият хирург от Хубей е в най-дебелото си състояние и тежи 97,5 кг, при ръст от 182 см. Той не само не се харесва така, но и иска да участва в състезание по културизъм.



Оказва се, че има и медицинска причина да отслабне - страда от омазняване на черния дроб. Така се захваща с нещо, което би могло да убие не един и двама души - шоково сваляне на килограми.



В началото By тренира по два часа на ден, като същевременно изпълнява редовните си задължения, които включват операции, визитации на пациенти, ежедневни изследвания и консултации. Китаецът става в 5,30 сутринта, за да може да прави един час кардио преди работа. След работа прави още толкова, а накрая си кисне краката в гореща вода и си взема горещ душ преди лягане, за да стимулира кръвообращението.



В дните преди състезанието увеличава времето си за тренировки до четири часа на ден. Всичко това се съчетава с внимателно разработена диета, така че да отслабва, без да припада от глад.



До края на януари By вече е в убийствено добра форма и печели лелеяното състезание. Иронията на всичко това е, че By е хирург, който обикновено помага на пациенти със затлъстяване да отслабват чрез извършване на стомашен байпас и отрича драстичните краткосрочни методи за отслабване.