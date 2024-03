Хиляди му се подиграваха, но тази вечер точно той ги разби в "Като две капки вода"

© Поредният епизод от сезон номер 12 на шоуто за имитации "Като две капки вода" премина и предложи на зрителите чудесни имитации, както и такива, които се оказаха доста трудни за участниците. Тази вечер победител стана Панайот Панайотов с имитацията му на Ал Бано.



Какво се случи с имитациите?



Вечерта беше открита с мощната имитация на Владимир Зомбори като вокалиста на Whitesnake Дейвид Ковърдейл и песента "Fool for Your Loving". Имитацията бе силна, но сякаш нещо малко не достигна на актьора, за да направи образа съвършен.



След него на сцената на "Като две капки вода" се качи попфолк певицата Мария, която трябваше да имитира Белинда Карлайл с вечния ѝ хит "La Luna". И този път Мария се справи добре, но на моменти беше доста колеблива.



Трета тази вечер бе Джулиана Гани, която имаше тежката задача да влезе в образа на Мила Роберт и песента ѝ "Покемон".



Джулката за пореден път показа, че много се старае и успя да докара песента близо до оригинала. Панайот Панайотов в образа на Ал Бано бе следващият имитатор. Песента, която трябваше да изпее, бе "Angeli", а легендата на българската естрада вложи много усилия и направи може би най-убедителната си имитация до момента. Бременната Християна Лоизу имаше тежката задача да имитира Джими Съмървил и да изпее "You Make Me Feel".



Постоянният фалцет не затрудни лъчезарната Християна, но образът не бе никак лесен. Актьорът Иво Аръков имаше задачата да имитира Енрике Иглесиас и хита му "Bailamos". Актьорът се постара да предаде всички ключови движения на Енрике и се справи отлично.



Наско от Б.Т.Р. трябваше да влезе в образа на Рик Астли и хита му "Never Gonna Give You Up".



С всяка имитация Наско става все по-отпуснат и смел в имитациите си. И тази вечер, макар чисто темброво да не успя да се доближи до оригинала, успя да направи добра имитация по останалите показатели.



Последна за вечерта бе актрисата Елена Атанасова в трудния образ на Паша Христова и вечната ѝ песен "Повей, ветре". Пролича си, че Елена е вложила много усилия в изпълнението, което е изключително трудно.