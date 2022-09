Група "Остава" готви изненади за концертите си в София и Пловдив по повод 30-годишнината си

© Група "Остава" подготвя различни програми за концертите си в София и Пловдив. В Античния театър, който предразполага по-интимна атмосфера, визията ще бъде събрана и хората ще имат близък контакт с групата, съобщават от екипа. Ще звучат песни от новия албум, редом с познатите Sex in the morning, "Океан“, "Понеделник“, "Мини тяло", "Шоколад", "Ще дойдеш ли с мен", "Мъничко човече", "Бесен“, "Внимание“, "Самолет“ и други, в нови акустични аранжименти.



В София музикантите залагат на твърдото рок енд рол звучене, по-мащабна и концептуална продукция.



Най-доброто от концертите, с които се отбелязва 30-годишнината на "Остава“, ще бъде записано и запазено като аудио и видео съдържание. То ще бъде достъпно чрез програмите и дигиталните платформи на БНР.



Концертът в Пловдив е на 20 септември, а в зала 1 на НДК - на 7 октомври.



Междувременно, групата пуска ново видео към "Помощ", част от актуалния шести студиен албум "Кислород“. Музиката е на Жоро Георгиев, а текстът - на Свилен Ноев. В аранжимента отново се включва продуцентът на албума Георги Станев, който свири клавирните партии.



"Музикалната идея за песента е от едно театрално представление, в което задачата беше да има лирично парче с ретро привкус. Аз много го харесвах и заедно го избрахме за едно от парчетата в албума, което превърнахме в песен заедно с цялата група. Лирична и лична песен с ретро привкус, инспирирана от творчеството на Beatles и рок енд рол баладите от 50-те и 60-те", Жоро Георгиев.



"Жоро обясняваше как идеята му за песента е да бъде все едно е написана от Джон Ленън, и докато мислех текста на песента, точно когато ми липсваше нещо обединяващо, се сетих за думата "Помощ" и за Help на The Beatles, и всичко бързо си дойде на мястото. Тя беше готова дни преди да започне войната в Украйна и тъй като в текста се пее “Помощ, светът ми гори" решихме, че не е добра идея да я пускаме тогава", допълва Свилен Ноев.



Режисьор на видеото е Симеон Стоилов, който е приятел на групата, художник и концептуален артист. Негови са и видеата на "Мини тяло", "Океан" и обложката на албума "След любов по време на война". Оператор е Добрин Кашавелов, който дълги години е фотографът, който снима "Остава", а също и оператор на видеото към "Океан". Главният герой в клипа на "Помощ" е Александър Алексиев в компанията на яхта и Александра Таскова.