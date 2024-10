Грешка ли е да пием сутрин кафе на гладно?

© Ако сме от тези, които не започват деня си без чаша ароматно кафе, със сигурност идеята да я заменим с чаша зелен чай ще отхвърлим набързо като недопустима. Но, оказва се, ако не сме толкова крайни и решим да изпробваме тази промяна, бързо ще се убедим, че тя може да има много повече ползи, отколкото негативи за нас и за начина, по който се чувстваме.



Именно смяна на кафе със зелен чай в рамките на един месец е експеримент, който си правят от Eat this, not that, а резултатите определено биха могли да убедят и нас да опитаме. Ето и какво може да очакваме да се случи.



За мозъка



Безспорно е, че зеленият чай съдържа редица полезни вещества, които поддържат правилната мозъчна функция през годините и го предпазват от стареене. А често когато изпием чаша кафе, ефектът скоро след това е "мозъчна мъгла". И тук точките са в актива на чая.



Причината е комбинацията от кофеин и L-теанин - аминокиселина, открита в зеления чай, може да има положителен ефект върху когнитивната функция. Тя засилва бдителността и успява да подобри настроението без да предизвиква чувството на нервност, както приемът на кофеин в големи количества. Освен това се смята, че въпросната аминокиселина има дълготраен протективен ефект срещу заболявания като деменция и болест на Алцхаймер.



За стомаха



Да пием кафе на гладно е голяма грешка, особено ако сме със слаб стомах. Но този негативен ефект отсъства при зеления чай, защото той е богат на полифеноли. Това са мощни антиоксиданти, които неутрализират свободните радикали в организма и по този начин ни предпазват от възпалителни процеси - включително на червата.



За фигурата



Дори да не сме си поставили за цел да отслабнем, със сигурност ще останем приятно изненадани от факта, че зеления чай може да ни помогнем да свалим някой и друг килограм или сантиметър от талията си. Това е възможно благодарение на кофеина и катехините, които засилват метаболизма и подпомагат изгарянето на мазнини, особено в коремната област.



За нервната система



Кофеинът в кафето е силен стимулант за нервната система и ако го приемаме ежедневно в големи дози, няма какво да се чудим защо сме все нервни и напрегнати. Зеленият чай също съдържа кофеин, но в доста по-малки количества, в което правим събуждането си по-плавно и приятно и избягваме онзи момент, в който денят едва е започнал, а ние вече се чувстваме доста напрегнати.



Ако все пак имаме нужда от повече кофеин, за да сме в кондиция часове наред, може вместо две чаши кафе, да изпием три чаши зелен чай. По този начин ще успеем да стимулираме нервната си система внимателно и без да прекаляване. Освен това L-теанинът в зеления чай има успокояващ ефект.



Тези доводи са достатъчни да ни убедят, че да заменим кафето със зелен чай е една правилна стъпка, от която можем само да спечелим, но не и да загубим. Разбира се, всичко си остава и въпрос на вкус, но нищо не пречи да експериментираме или поне от време на време (или пък например следобед) да заменяме кафето с неговата по-добра алтернатива, предава lifestyle.bg.