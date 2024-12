Голям актьор, признал, че има рак, днес става на 65

© Вал Едуард Килмър е американски актьор, известен с ролите си във филмите "Александър", "Жега", "Батман завинаги", "Светецът" и "Истински романс". Въплъщавал се е в образите на приличащия на Елвис Пресли идол на тийнейджърите Ник Ривърс в "Строго секретно!", в легендата "Били Хлапето", културния герой Робърт Елиът Бърнс и рок-идола Джим Морисън. Играл е и Брус Уейн/Батман.



Роден на 31 декември 1959 г. в Лос Анджелис, Килмър израства в Долината на Сан Фернандо. Има двама братя – Марк, който е по-голям, и Уесли, който е по-млад. Уесли загива през 1977 г., удавяйки се в басейна на семейството. Родителите им се казват Гладис и Юджийн Килмър. На 17 години (1977) Вал записва в университета Джулиърд – Ню Йорк, където бъдещият актьор е най-младият студент, приет в драматичния факултет.



Преди това е завършил училището в Чатсуърт, където не се е представял много добре. Той приписва кариерата си на хората от Нюйоркския университет. В студентските години бъдещият холивудски секс символ се появява като Орестис в "Макбет", Ричард трети, също и в някои постановки по Шекспир. През 1981 година, все още като студент, Вал играе в "How It All Began" – пиеса, на която е съавтор. След дипломирането си без никакви отклонения Вал отскача директно на нюйоркската сцена.



През 1983 година участва в "The Slab Boys" с Кевин Бейкън и Шон Пен. Килмър сменя кариерата си на театрален актьор, дебютирайки като Ник Ривърс в шпионската комедия "Top Secret" (1984) и оттогава филмите започват да се редуват един след друг. Според думите на филмов критик Вал Килмър е "забележителен актьор, чиито брилянтни превъплъщения съчетават външност и интелект; хамелеон в изпълненията си, който играе широк диапазон от роли толкова съвършено, че всъщност е неузнаваем в различните филми. Актьор с неоценен талант".



Това би могло да обясни защо хората толкова се стараят да запомнят ролите му. 1985 година е отбелязана с участието му в "Real Genius". Ролите му през следващите няколко години са различни, но задължително запомнящи се. Най-добрите от тях са в Топ Гън (1986), "Willow“ (1988) и "Billy the Kid“ (1989). След тях се занизват "Dune", "Blue Velvet", "Flatliners", "Backdraft", "Point Break" и "Indecent Proposal". През 1991 година Килмър затвърждава звездния си имидж с ролята на рок иконата Джим Морисън в биографичния филм на Оливър Стоун "The Doors", заради който Килмър прекарва шест месеца, ровейки се в живота на певеца.



Две години по-късно постига голям успех с ролята на чаровния Док Холидей в "Tombstone" (1993). 1995 година бележи участието му в "Crimson Tide", а също и в мегахита "Batman Forever". Последният постига голям успех и въпреки че отказва сходна роля в "Dark Knight", Килмър се издига все повече и повече. Същата тази година се запомня и с участието му в горещо аплодирания "Heat".



Следващите му филми не са много успешни, като най-забележимият е "The Island of Dr. Moreau" (1996). Главната му роля в "The Saint" (1997) е последвана единствено от гласа му през същата година, дублирайки роля в анимационния "The Prince of Egypt". Следва ролята му на слепец, който връща зрението си в романтичната драма "At First Sight" и на скандалния алкохолик в "Joe the King" – режисьорски дебют на актьора Франк Уоли.



Бившата жена на Килмър се казва Джоан Уоли – актриса и бивша певица в "Cindy & the Saffrons". Двамата се запознават, докато работят заедно по филма "Уилоу" (1988). Имат две деца – дъщеря Мърсидис и син Джак.



След дълга пауза от актьорството, Килмър се завърна в "Топ Гън: Маверик". През 2015 г. беше диагностициран с рак на гърлото. Две години той отричаше, че е болен, докато не призна в интервю, че има рак. Болестта едва не му коства актьорската кариера, но той все пак успя да се върне.



Днес ракът му е в ремисия, но заради него актьорът загуби гласа си. Той премина през болезнена и тежка химиотерапия и облъчване, а трахеотомията промени напълно начина му на говорене. В новия "Топ Гън" възстановиха гласа му с помощта на компютърна технология. През последните години актьорът се насочи към други видове изкуство като рисуването.