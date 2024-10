Godsmack стартират европейското си турне от България

© Godsmack избраха да стартират европейското си турне от България. След концертите си в Америка тази година, бандата ще се завърне в Европа през 2025-а, започвайки с България на 22 март в зала "Арена София 8888“.



Godsmack ще представят последния си албум “Lighting Up the Sky" за първи път пред българската публика, като също така ще изпълнят и всички свои хитове, които ги направиха световно известни и обичани по целия свят, и у нас. За своето турне Godsmack ще доведат за първи път в България техните сънародници от P.O.D. и DROWNING POOL, които ще турират със Sully Erna и бандата му в Европа.



От 1992 г. насам, P.O.D. печелят публика по цял свят със своя хипнотичен хибрид от рок, хип-хоп, реге и алтърнатив, носещ послание за обединение между хората. Пътят на квартета от Сан Диего - Sonny Sandoval [вокали], Marcos Curiel [китара], Traa Daniels [бас] и Wuv Bernardo [барабани] – тръгва от проблемен квартал на север от мексиканската граница, за да стигне го трикратна номинация за награда GRAMMY.



С над 10 милиона продадени копия от албумите си, разпродадени концерти на няколко континента, четири дебюта в Топ 10 на Billboard Top 200 и сътрудничество с артисти от Rock and Roll Hall of Fame - от Carlos Santana до Katy Perry - групата продължава да обединява с музиката си хората навсякъде по света.



"Ние идваме от южната част на Сан Диего, в непосредствена близост до Тихуана, а това не е рокендрол град“, обяснява Wuv. "И до ден днешен ми е чудно, че музиката и посланието ни успяха да стигнат не само до цяла Америка, но и да обиколят целия свят. Това е истинска благословия.“ "През всичките ни борби, триумфи, добри и лоши моменти, все още вярвам, че тази група има цел“, заявява Sonny.



"Все още гледаме един на друг като братя, които искат да оставят положителна и трайна следа в света. Колкото и да се е променила музиката ни, ние продължаваме да я правим, защото знаем, че някой ни слуша. Искаме да те накараме да се усмихнеш, да повярваш, че струваш нещо, и да имаш силата да преминеш през трудните моменти в живота. Знаем, че имаме способността да напишем песен, която може да говори на човек до края на живота му. И четиримата сме благодарни, че можем да допринесем за това като творци.“



DROWNING POOL e име, записано в историята на съвременната рок сцена. Неповторимият звук на групата е синоним на сурова енергия и безпардонно отношение. Известни с емблематичния си химн "Bodies“, Drowning Pool не се нуждаят от представяне. Този енергизиращ сингъл ги изстреля към международно признание, оставяйки незаличима следа на ню метъл сцената. Неумолимата енергия и предизвикателният дух на песента намери отклик у цяло едно поколение, превръщайки се в химн за метъл феновете и почитателите на наелектризиращите изпълнения на живо.



Вокалистът Ryan McCombs изиграва ключова роля в развитието на групата, присъединявайки се към редиците ѝ след трагичната загуба на оригиналния фронтмен Dave Williams през 2002 г. Неговите мощни вокали и харизматично сценично присъствие вдъхнаха нов живот на Drowning Pool, затвърждавайки статута им на сериозна метъл формация. До ден днешен "Bodies“ е емблематично парче не само за Drowning Pool, но и за метъл културата като цяло. Наследството му продължава да живее, вдъхновявайки новото поколение рок фенове. Китаристът C.J. Pierce описва същността на парчето така: "Бих свирил "Bodies“ по пет пъти на вечер, ако хората наистина го искат!“ Неостаряващата сила на тази песен отдавна е издържала теста на времето, превръщайки се в химн на няколко поколения рок фенове.