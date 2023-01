Годежът на Деси Тенекеджиева бил фалшив

© Актрисата Деси Тенекеджиева обърка познати и непознати в социалните мрежи със снимки и "пояснение“ към тях: "Казах … "Да“ по време на постпродукцията в Лондон на своя филм "The Wheels of Heaven“. Сцената с пръстена между Мария и Виктор“. Това написа продуцентката към две снимки, на едната от които британският кинорежисьор Бен Чарлз Едуардс й слага пръстен. А постовете под публикацията, които наброяват близо 400, варираха от "Честито!“, "Бъдете щастливи!“ до "Това истинско ли е или за филма?“, пише в. “Галерия".



По наблюдателните забелязаха, че пръстенът не е диамантен, а под постовете на Деси и Бен има хаштаг jelibon (желибон), което предполага, че годеж най-вероятно няма, а това е шега, свързана с филма им. Отзад на екраните се вижда подобна сцена, в която Деси, в ролята на Мария, показва годежен пръстен на екранния Виктор (Гари Стреч). Така че най-вероятно поставянето на годежния пръстен от Бен на ръката на актрисата, е свързано с филма, на който и двамата са автори на идеята и историята в него. Настоящата драма трилър е изпълнена с напрежение, но и с фин английски хумор.



Продуцентката, която от години живее в Лондон, а напоследък и в Лос Анджелис, винаги е била много потайна относно личния си живот и никога не е коментирала нито една от връзките си, след загубата на съпруга си Стоян Камбарев. Дори по време на публично известните й любови с Миро и Васил Петров, Деси е отказвала всякакъв коментар. За последно в България тя беше емоционално обвързана с рекламния бос и меценат Николай Неделчев, след което замина за Лондон.



Инстаграм профилите и на Деси, и на Бен са пълни с техни общи снимки, на които определено демонстрират близост. Но дали ще стигнат до сватба, на която ще кумува Мики Рурк, както предположиха повечето български медии, тепърва ще научим. В Лондон живее и синът на Деси и Стоян Камбарев – Йосиф. С много чувство за хумор актрисата нарича сина си "брат ми“, защото не може да се отрече, че тя сякаш е замръзнала във времето. А той вече е прекрасен млад мъж, поел по своя път, който е далеч от изкуството, макар да е бил добър художник като малък. Йосиф е магистър по мениджмънт и финанси и работи в голяма английска компания.



Иначе лентата на Деси "Тhe Wheels of Heaven“ вече официално е обявен от най-престижните световни кино медии. Там тя споделя, че е преживяла вълнуващ процес. "Достъпът до множество невероятни локации не само в моята родна България, но и в Лос Анджелис и Лондон, ще донесе на филма ни глобална аудитория. Визията на Бен Чарлз Едуардс е завладяваща, а актьорският състав и целия ни екип са изключителни. Операторът ни Денис Маден е истински магьосник! Също така съм развълнувана, че продължавам мисията си да представям три поколения български актьори на световната кино сцена, а това, че имаме легендата Мики Рурк в една от ключовите роли, е наша сбъдната мечта“.



Бен Чарлз Едуардс признава, че за лентата се е вдъхновил от любимия си роман на Марк Твен – "Тайнственият непознат“ и разглежда дуализма между "доброто“ и "злото“. "Това е нашето любовно писмо към Дявола“ ,допълва той.



Сценарият е на Майк Шилиам, а продуцент е Деси Тенекеджиева и новата й компания Black Sea Film. Ко-продуцент е голямата независима компания от Великобритания – Goldfinch. Сред изпълнителните продуценти освен Тенекеджиева и Бен Чарлз Едуардс, са още Гари Стреч, Нели Беширова и Фил Макензи.



Световни артисти като Мики Рурк, Гари Стреч, Джеф Бел, както и Сейди Фрост, Лий Райън и Ники Уилан участват в лентата начело с младите български актьори Елеонора Иванова и Димитър Николов. Деси също влиза в една от водещите роли, което е поредното й превъплъщение. Зад гърба си тя има изключително впечатляваща международна филмова кариера. Участвала е в над 40 чуждестранни кинопродукции, за някои от които има номинации и награди.



Успоредно със сериозната си работа по завършването на филма, Деси Тенекеджиева, не обръща гръб и на музиката – "Коледна приказка“ е концертът-спектакъл, създаден от нея и маестро Йордан Камджалов, обявен за един от тримата топ диригенти от своето поколение. Поради огромния интерес на 28 и 29 декември й предстоят не два, а три концерта в Държавната опера във Варна. Те са от 19 часа, а извънредния трети спектакъл на 29 декември от 17 часа. Почитателите на класическата музика ще чуят изпълненията на младите лауреати на Фондациите "Камджалов“ и "Стоян Камбарев“, която подкрепя сериозно млади таланти и е създадена преди 14 години в памет на култовия театрален режисьор и съпруг на Деси Тенекеджиева.



Деси е създател и на поредната блестяща идея на Фондацията, а именно Коледната благотворителна и Екологична кампания "Елхи на таланта“, която се превърна в традиция и за четвърта година радва столичани пред НДК. Светлините на прекрасните живи елхи бяха запалени на 1 декември и ще греят два месеца, а напролет ще бъдат засадени в Гората на таланта, в която вече има 100 зелени дръвчета.