Един от най-обичаните гримьори в България, Борислав Соколов - Бони, отбеляза 50-годишнината си на 9 март в препълнен ресторант - вечер, която стана истински светски спектакъл!Десетки близки, приятели, колеги и звезди се събраха да честват човека, превърнал грима в изкуство и да засвидетелстват любовта и уважението си към човека зад името Мис Бони.Честит юбилей, Бони! На толкова рождени дни и партита съм била през живота си, но на по-хубаво и весело парти не съм присъствала!Ти си една магия! Това е - няма друг такъв! Над 50 колеги присъстваха на твоя юбилей, както и хора от всякакви сфери! Ти обра точките! Имахме по 1-2 точки - и тях ни взе!Рядко някой човек може да се похвали с толкова обич и уважение! Бъди ни жив и здрав, Бони! Обичам те!