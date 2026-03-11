ЗАРЕЖДАНЕ...
Глория: На по-хубаво и весело парти не съм присъствала! Честито!
Десетки близки, приятели, колеги и звезди се събраха да честват човека, превърнал грима в изкуство и да засвидетелстват любовта и уважението си към човека зад името Мис Бони.
По този повод певицата Глория каза следното:
Честит юбилей, Бони! На толкова рождени дни и партита съм била през живота си, но на по-хубаво и весело парти не съм присъствала!
Ти си една магия! Това е - няма друг такъв! Над 50 колеги присъстваха на твоя юбилей, както и хора от всякакви сфери! Ти обра точките! Имахме по 1-2 точки - и тях ни взе!
Рядко някой човек може да се похвали с толкова обич и уважение! Бъди ни жив и здрав, Бони! Обичам те!
